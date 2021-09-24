На станції «Дорогожичі» відкриється виставка до роковин трагедії Бабиного Яру
На виставці будуть представлені фотографії та текстові панелі
27 вересня на станції метро «Дорогожичі» буде відкрито концептуальну виставку «Бабин Яр як Зона відчуження». Виставка міститиме короткі тексти американо-французького письменника Джонатана Літтелла та роботи французького фотографа Антуана д’Агати і пройде в межах заходів до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Про це повідомляє Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».
Джонатан Літтелл уже звертався до теми Бабиного Яру у своєму романі «Благоволительки». Цього разу в серії запитань і метафоричних висловлювань він розмірковує над місцем Бабиного Яру в житті сучасного Києва.
Пейзажі та мешканців району зображує у своїх роботах Антуан д’Агата. Його авангардні фото вступають у діалог із текстами Літтелла, супроводжуючи їх або конфронтуючи з ними.
Виставка триватиме до 10 жовтня й буде розміщена на рекламних панелях, встановлених між чотирма ескалаторами станції метро «Дорогожичі».
Експозиція буде представлена 84 фотографіями та 42 текстовими панелями.
Урочисте відкриття виставки «Зона відчуження» 27 вересня відбудеться у форматі перфомансу за участю одного з її авторів – Джонатана Літтелла. Захід розпочнеться з короткої бесіди з письменником на майданчику між ескалаторами о 12:45. Початок основної програми запланований на 13:00.
Нагадаємо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.
До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».
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