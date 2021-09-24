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    На станції «Дорогожичі» відкриється виставка до роковин трагедії Бабиного Яру

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    На виставці будуть представлені авангардні світлини французького фотографа - На станції «Дорогожичі» відкриється виставка до роковин трагедії Бабиного Яру
    На виставці будуть представлені авангардні світлини французького фотографа
    Фото: Babyn Yar Holocaust Memorial Center

    На виставці будуть представлені фотографії та текстові панелі

    27 вересня на станції метро «Дорогожичі» буде відкрито концептуальну виставку «Бабин Яр як Зона відчуження». Виставка міститиме короткі тексти американо-французького письменника Джонатана Літтелла та роботи французького фотографа Антуана д’Агати і пройде в межах заходів до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Про це повідомляє Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

    Джонатан Літтелл уже звертався до теми Бабиного Яру у своєму романі «Благоволительки». Цього разу в серії запитань і метафоричних висловлювань він розмірковує над місцем Бабиного Яру в житті сучасного Києва.

    Пейзажі та мешканців району зображує у своїх роботах Антуан д’Агата. Його авангардні фото вступають у діалог із текстами Літтелла, супроводжуючи їх або конфронтуючи з ними.

    Виставка триватиме до 10 жовтня й буде розміщена на рекламних панелях, встановлених між чотирма ескалаторами станції метро «Дорогожичі».

    Експозиція буде представлена 84 фотографіями та 42 текстовими панелями.

    Урочисте відкриття виставки «Зона відчуження» 27 вересня відбудеться у форматі перфомансу за участю одного з її авторів – Джонатана Літтелла. Захід розпочнеться з короткої бесіди з письменником на майданчику між ескалаторами о 12:45. Початок основної програми запланований на 13:00.

    Джонатан Літтелл – американо-французький письменник та громадський діяч. Його роман «Благоволительки», написаний від імені офіцера СС та опублікований у 2006 році, став бестселером, був удостоєний Гонкурівської премії та Гран-прі Французької академії. У книзі згадується трагедія Бабиного Яру. Напередодні написання роману Літтелл працював у міжнародній гуманітарній організації Action Against Hunger, заснований у Франції з метою подолати голод у світі. Він побував із місією в країнах: Боснія та Герцеговина, Чеченська Республіка, Сьєрра-Леоне, Афганістан та інші.
    Антуан д’Агата – один із найуспішніших фотографів Франції, художник і режисер, член агентства Magnum Photos. Лауреат нагороди Niépce Prize. У своїй творчості д’Агата досліджує непрості, часто табуйовані теми. Антуан багато подорожує та створює свої роботи по всьому світі.

    Нагадаємо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

    До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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    Теги: Київ метро Бабин Яр виставка
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    На станції «Дорогожичі» відкриється виставка до роковин трагедії Бабиного Яру