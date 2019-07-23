Як голосувала столиця. Остаточні результати виборів



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Кандидати від Слуги народу у Києві

Вище середнього в Києві отримали голоси партії Порошенка і Вакарчука. А всю мажоритарку виграли кандидати від «Слуги народу»

Ввечері 23 липня було опрацьовано 100% протоколів по багатомандатному округу. 36,46% киян, які прийшли на дільниці, проголосували за «Слугу народу».

Досить велику підтримку в столиці отримала «Європейська солідарність» - 16,68%. Загалом по Україні партія Петра Порошенка зайняла четверте місце з 8,12%.

На третьому місці – партія «Голос» (9,92%).

За «Батьківщину» проголосували 8,42%.

Партія Бойка-Медведчука «Опозиційна платформа – За життя» отримала 7,79% підтримки.

«Сила і честь» Ігоря Смешка отримала 5,54%.

За партію Шарія проголосували на 5,5 тисяч киян більше, ніж за ВО «Свобода».

Результати голосування в Києві

Відомі нардепи програли стоматологу, шоумену та знайомим Вавриша

На всіх 13 округах столиці перемогли кандидати від «Слуги народу».

На округах №№218 (Святошинський та Оболонський райони) та 220 (Поділ) виграли Дмитро Гурін та Ганна Бондар - знайомі девелопера Андрія Вавриша, друга керівника Офісу президента Андрія Богдана. Ганна Бондар працювала з Вавришем в одному департаменті КМДА. А Дмитро Гурін є співавтором ЖК «Рибальський» і знайомим Вавриша.

На 213 окрузі (Троєщина) стоматолог Артем Дубнов переміг чиновницю з КМДА Ганну Старостенко та нардепа Борислава Березу. До речі, в червні соціологічні заміри давали перемогу саме Березі. Але за місяць ситуація суттєво змінилась.

Колишній дипломат Богдан Яременко випередив на 12 тисяч голосів нардепа Андрія Іллєнка на 215-му окрузі на лівому березі.

Ведучий «1+1» Сергій Швець переміг на 214-му окрузі в Дніпровському районі, по якому балотувався народний депутат Віктор Чумак.

По Дарниці (округ №212) від «Слуги народу» йшов медик з центру «Борис» Максим Перебийніс. По цьому округу балотувалися колишній керівник КМДА Олександр Попов, Олексій Гриценко з «Автомайдану» та депутат Київради Сергій Гусовський.

В Голосіївському районі (№211) переміг безробітний Олександр Юрченко. Хоча згідно екзитполу, мав перемагати секретар Київради Володимир Прокопів. За підрахунками 99% протоколів відрив між кандидатами складає 8 тисяч голосів.

Один з найбільших результатів показала 37-річна професорка Леся Забуранна, яка на 216-му окрузі на лівому березі отримала 40,53% підтримки.

По Оболоні (округ №217) пройшла співробітниця Міноборони Мар’яна Безугла.

На Святошино (№219) переміг ресторатор Микола Тищенко. Він на 5 тис. голосів випередив нардепа Олександра Третьякова.

В центрі столиці (№221) нардепа Леоніда Ємця та Романа Безсмертного обійшла членкиня партії «Слуга народу» Анна Пуртова.

На Солом’янці (№222) перше місце зайняв Роман Грищук з «Мамахохотала шоу».

А на 223-му окрузі перемогла Людмила Буймістер, яка працювала на підприємствах ІСД. Нардеп Юрій Левченко зайняв друге місце. Кандидатка від «Голосу» нардеп Вікторія Пташник зайняла третє місце з 9,87% підтримки.

Станом на 20:00 опрацьовано 98,34% протоколів. Згідно з цими даними, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» - 43,14% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» - 13,04%, «Батьківщина» 8,18%, «Європейська солідарність» - 8,12%, та «Голос» - 5,83%.

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