Як голосувала столиця. Остаточні результати виборів
Вище середнього в Києві отримали голоси партії Порошенка і Вакарчука. А всю мажоритарку виграли кандидати від «Слуги народу»
Ввечері 23 липня було опрацьовано 100% протоколів по багатомандатному округу. 36,46% киян, які прийшли на дільниці, проголосували за «Слугу народу».
Досить велику підтримку в столиці отримала «Європейська солідарність» - 16,68%. Загалом по Україні партія Петра Порошенка зайняла четверте місце з 8,12%.
На третьому місці – партія «Голос» (9,92%).
За «Батьківщину» проголосували 8,42%.
Партія Бойка-Медведчука «Опозиційна платформа – За життя» отримала 7,79% підтримки.
«Сила і честь» Ігоря Смешка отримала 5,54%.
За партію Шарія проголосували на 5,5 тисяч киян більше, ніж за ВО «Свобода».
Відомі нардепи програли стоматологу, шоумену та знайомим Вавриша
На всіх 13 округах столиці перемогли кандидати від «Слуги народу».
На округах №№218 (Святошинський та Оболонський райони) та 220 (Поділ) виграли Дмитро Гурін та Ганна Бондар - знайомі девелопера Андрія Вавриша, друга керівника Офісу президента Андрія Богдана. Ганна Бондар працювала з Вавришем в одному департаменті КМДА. А Дмитро Гурін є співавтором ЖК «Рибальський» і знайомим Вавриша.
На 213 окрузі (Троєщина) стоматолог Артем Дубнов переміг чиновницю з КМДА Ганну Старостенко та нардепа Борислава Березу. До речі, в червні соціологічні заміри давали перемогу саме Березі. Але за місяць ситуація суттєво змінилась.
Колишній дипломат Богдан Яременко випередив на 12 тисяч голосів нардепа Андрія Іллєнка на 215-му окрузі на лівому березі.
Ведучий «1+1» Сергій Швець переміг на 214-му окрузі в Дніпровському районі, по якому балотувався народний депутат Віктор Чумак.
По Дарниці (округ №212) від «Слуги народу» йшов медик з центру «Борис» Максим Перебийніс. По цьому округу балотувалися колишній керівник КМДА Олександр Попов, Олексій Гриценко з «Автомайдану» та депутат Київради Сергій Гусовський.
В Голосіївському районі (№211) переміг безробітний Олександр Юрченко. Хоча згідно екзитполу, мав перемагати секретар Київради Володимир Прокопів. За підрахунками 99% протоколів відрив між кандидатами складає 8 тисяч голосів.
Один з найбільших результатів показала 37-річна професорка Леся Забуранна, яка на 216-му окрузі на лівому березі отримала 40,53% підтримки.
По Оболоні (округ №217) пройшла співробітниця Міноборони Мар’яна Безугла.
На Святошино (№219) переміг ресторатор Микола Тищенко. Він на 5 тис. голосів випередив нардепа Олександра Третьякова.
В центрі столиці (№221) нардепа Леоніда Ємця та Романа Безсмертного обійшла членкиня партії «Слуга народу» Анна Пуртова.
На Солом’янці (№222) перше місце зайняв Роман Грищук з «Мамахохотала шоу».
А на 223-му окрузі перемогла Людмила Буймістер, яка працювала на підприємствах ІСД. Нардеп Юрій Левченко зайняв друге місце. Кандидатка від «Голосу» нардеп Вікторія Пташник зайняла третє місце з 9,87% підтримки.
Станом на 20:00 опрацьовано 98,34% протоколів. Згідно з цими даними, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» - 43,14% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» - 13,04%, «Батьківщина» 8,18%, «Європейська солідарність» - 8,12%, та «Голос» - 5,83%.
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