Керівник «Мамахохотала» Грищук планує у новій Раді займатись питаннями освіти



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Висуванець «Слуги народу» Роман Грищук

«Я хочу працювати в комітеті освіти, давайте більш широко, не вдаючись в конкретику, над підвищенням якості вищої освіти», - заявив Грищук

Керівник гумористичної платформи «Мамахохотала» і переможець по 222-му округу в Києві Роман Грищук заявив, що в Раді планує займатися підвищенням якості освіти.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Громадське».

«Щодо законопроєктів і над чим я хочу працювати. Я хочу працювати в комітеті освіти, давайте більш широко, не вдаючись в конкретику, над підвищенням якості вищої освіти», - заявив Грищук.

І додав, що це цілком логічне рішення, адже 222-й округ охоплює найбільшу кількість студентів – 40 тисяч. Тут знаходяться одні з найбільших університетів країни: КПІ, НАУ, Медичний ім. Богомольця.

Грищук також підкреслив, що оскільки вибори відбулись влітку, явка студентів була 10-15%.

У Солом'янському районі Києва висуванець «Слуги народу» Роман Грищук набрав 40,32% за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

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