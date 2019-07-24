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    Керівник «Мамахохотала» Грищук планує у новій Раді займатись питаннями освіти

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    Висуванець &laquo;Слуги народу&raquo; Роман Грищук&nbsp; - Керівник «Мамахохотала» Грищук планує у новій Раді займатись питаннями освіти
    Висуванець «Слуги народу» Роман Грищук 

    «Я хочу працювати в комітеті освіти, давайте більш широко, не вдаючись в конкретику, над підвищенням якості вищої освіти», - заявив Грищук

    Керівник гумористичної платформи «Мамахохотала» і переможець по 222-му округу в Києві Роман Грищук заявив, що в Раді планує займатися підвищенням якості освіти.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу «Громадське».

    «Щодо законопроєктів і над чим я хочу працювати. Я хочу працювати в комітеті освіти, давайте більш широко, не вдаючись в конкретику, над підвищенням якості вищої освіти», - заявив Грищук.

    І додав, що це цілком логічне рішення, адже 222-й округ охоплює найбільшу кількість студентів – 40 тисяч. Тут знаходяться одні з найбільших університетів країни: КПІ, НАУ, Медичний ім. Богомольця.

    Грищук також підкреслив, що оскільки вибори відбулись влітку, явка студентів була 10-15%.

    У Солом'янському районі Києва висуванець «Слуги народу» Роман Грищук набрав 40,32% за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

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