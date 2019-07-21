Скандал на 94-му окрузі: в ЦВК визнали, що окружна комісія порушила закон



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В ЦВК нагадали членам окружної комісії про кримінальну відповідальність

Окружна виборча комісія 94-го округу порушила права членів дільничних виборчих комісій від «Самопомочі», яких замінили без відома політсили, заявив заступник голови ЦВК Олег Конопольський.

За його словами, за таких обставин ЦВК має право достроково припинити повноваження ОВК. Втім робити цього комісія не буде через потребу встановити результати голосування.

Натомість ЦВК визнала протиправною бездіяльність ОВК на 94-му окрузі та вирішила нагадати їй про кримінальну відповідальність.

Раніше повідомлялося, що партія «Самопоміч» подала скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі у Обухівському та Васильківському районах Київщини. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад. За словами народного депутата Оксани Сироїд, хтось від імені «Самопомочі» подав до окружної виборчої комісії 94 округу не підписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

«Окружна виборча комісія 94 виборчого округу за тими сфальшованими поданнями фактично таку заміну зробила. Тому сьогодні на всіх ДВК у 94 виборчому окрузі працюють люди, які не представляють партію «Самопоміч», - наголосила Сироїд.

Нагадаємо, поліція зафіксувала вже 1614 повідомлень про порушення.

Джерело: Громадське