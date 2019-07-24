Список округів, де досі не можуть порахувати голоси



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Підрахунок голосів на окружній виборчій комісії №193 Фото: Дмитро Шеремета, Главком

Низка окружкомів ще не передала до ЦВК протоколи підрахунку голосів

Станом на ранок, 24 липня, Центральна виборча комісія ще не може становити переможців голосування у низці одномандатних виборчих округів на позачергових виборах до Верховної Ради.

Так, у Вінницькій області три окружкоми до кінця ще не підрахували голоси. На 11 окрузі впевнено перемагає представник «Слуги народу» Максим Пашковський. Його найближчий конкурент Сергій Кудлаєнко відстає на 11%. Наразі підраховано 98,23% усіх голосів.

Ще один «слуга народу» Анатолій Драбовський на 12 окрузі після підрахунку 93,10% голосів набирає 33,28%. Представниця «ЄС» Олена Верлан-Кульшенко натомість має лише 13,13% підтримки.

На виборчому окрузі №18 перемога, ймовірно дістанеться представнику «Батьківщини» Олегу Мейдичу. Він випереджає Павла Довганя зі «Слуги народу» на 23% після підрахунку 98% бюлетенів.

У Дніпропетровській області проблемним залишається 29 округ, попри те, що Сергій Демченко («Слуга народу») набирає понад 54,77% голосів, ОВК ще не оголосило результатів виборів.

На Донеччині після підрахунку 86,88% голосів боротьба триває між опоблоківцем Борисем Колесніковим (32,38%) та висуванцем «Опозиційної платформи-За життя» Валерієм Гнатенком (37,42%).

Один із найскандальніших округів в Україні - №50 у Покровську Донецької області. У вівторок ввечері МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому.

Перед цим люди у Покровську принесли під ОВК шини і встановили намети.

Згідно з опрацьованими 99,11% протоколів в окрузі №50, міський голова Покровська Руслан Требушкін перемагає на 0.80% кандидата від «Опозиційного блоку» Андрія Аксьонова.

На 52 окрузі станом на ранок середи підраховано лише 71,69% голосів. «Голос в голос» ідуть представники «Батьківщини» Євген Яковенко та «Опозиційної платформи-За життя» Олег Погодін.

На Житомирщині досі не можуть опрацювати протоколи на 65 окрузі, де експікер Ради Володимир Литвин програє молодому журналісту телеканалу «Еспресо» Дмитру Костюку зі «Слуги народу».

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

На 65 окрузі академік Віталій Журавський на 8% поступається Тетяні Грищенко з президенсської політсили. Наразі підраховано 97,96% голосів.

На Закарпатті залишається один проблемний округ - №70, де опрацьовано 86,79% протоколів. Поки впевнено лідирує «слуга народу» Михайло Лаба, який вибив з виборчої гонки брата Віктора Балоги Івана, депутата двох скликань та голову Закарпатської обласної ради.

Запорізька область: після підрахунку 98,70% голосів лідирує кандидат від «Слуги народу» Павло Мельник.

На Прикарпатті (86 округ) триває боротьба між Олександром Матусевичем від партії президента самовисуванцем Анатолієм Дирівим. Кандидати перебувають на відстані 1%. Наразі підраховано 97,84% протоколів.

Виборчий округ №93 на Київщині: Анна Скороход зі «Слуги народу» набирає майже втричі більше голосів за свого найближчого конкурента, проте ЦВК отримало поки лише 97,7% протоколів. Чинний нардеп Юлій Мамчур лише четвертий.

Попри те, що журналіст 1+1 Олександр Дубінський набирає на 94 окрузі 41% голосів, а скандальний Ігор Кононенко лише 11,83, результати виборів офіційно ще не встановлені. Йде опрацювання ще 4%.

Колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк ще 22 липня привітав свого опонента Олександра Горобця з перемогою на 95 окрузі, проте ЦВК продовжує очікувати майже 6% е-протоколів.

Нардеп Ярослав Москаленко розгромно програє представниці від «Слуги народу» та журналістці Ользі Василевській-Смаглюк на 96 окрузі. Необхідно опрацювати ще 2% голосів.

Схожа ситуація на 97 та 98 округах: нардеп Павло Різаненко фінішує лише третім, а депутат Сергій Міщенко очевидно програв Сергію Буніну після підрахунку 97,32% голосів.

В окрузі №107 на Луганщині було зареєстровано четверо осіб із прізвищем Рибалка (один з них – чинний народний депутат Сергій Рибалка). В окрузі системно роздавали цукор, а також поширювали підробні газети від імені «Європейської солідарності» та Радикальної партії Олега Ляшка, в яких критикується діяльність Сергія Рибалки.

В результаті тут поки що перемагає представник чинного нардепа Сергія Шахова Олександр Сухов. За підрахунками 91,80% протоколів за нього проголосувало 28,7% виборців. За представника «Слуги народу» Олександра Сорокіна проголосувало лише 18,6%. За нардепа Сергія Рибалку – 13,6% виборців.

На Львівщині не можу дорахувати голоси на 121 окрузі, де Олександр Саламаха зі «Слуги народу» випереджає представника «ЄС» Михайла Задорожного на 3,7%.

Також триває підрахунок на 125 та 113 округах Львівської області.

На Одещині досі рахують голоси на 139 окрузі (підраховано 95,7%), майже немає інтриги на 141 окрузі (Олександр Ткаченко зі «Слуги народу» набирає 36,2%, а самовисуванець Віталій Барвіненко – 19,7%), на 142 окрузі після підрахунку 99% нардеп Антон Кіссе виграє з відривом у 5%.

У Полтавській області проблемними залишаються 145 округ, де поки опрацювали лише 60% протоколів та 148 округ – 90%.

На Хмельниччині формально також не встановлено переможця 192 округу, хоча бюізнесмена і нардепа Олександра Герегу з першого місця вже нікому не вдасться посунути – 46,06% підтримки, у найближчого конкурента – 27%.

У Черкаські області підрахунок триває лише на ОВО 195, де «слуга народу» Олег Арсенюк випереджає самовисуванця Євгенія Курбета на майже 10 тисяч голосів.

На Чернігівщині триває боротьба за мандат між бізнесменом Антоном Поляковим та нардепом Максимом Микитасем. Наразі у 206 окрузі опрацьовано 82% протоколів.

Також у Раду через окруз №207 в Чернігівській області може пройти Ігор Рибаков, який у 2014 році був народним депутатом і голосував за «диктаторські закони 16 січня», якими президент-утікач Віктор Янукович хотів узурпувати владу.

У Києві не всі протоколи опрацьовані лише на 211 окрузі, де переміг безробітний Олександр Юрченко. Хоча згідно екзитполу, мав перемагати секретар Київради Володимир Прокопів. За підрахунками 99% протоколів відрив між кандидатами складає 8 тисяч голосів

Як відомо, станом на 24 липня ЦВК завершує підрахунок голосів: опрацьовано майже 99% протоколів.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.

У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.