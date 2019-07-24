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    Кандидат в нардепи від «Слуги народу» вимагає перерахувати голоси на 16 окрузі

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    Кандидат в нардепи від політичної партії &laquo;Слуга народу&raquo; Таїса Томляк - Кандидат в нардепи від «Слуги народу» вимагає перерахувати голоси на 16 окрузі
    Кандидат в нардепи від політичної партії «Слуга народу» Таїса Томляк

    Лариса Томляк заявила, що звернеться до ЦВК, ОВК і до суду з вимогою «перерахування результатів голосування на окремих виборчих дільницях

    На Вінниччині кандидат в нардепи від політичної партії «Слуга народу» Таїса Томляк заявила про намір оскаржувати результати виборів в окрузі №16, де лідирує самовисуванець Геннадій Вацак.

    Про це Томляк повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Я, Томляк Таїса Сергіївна, кандидат в народні депутати України від політичної партії «Слуга народу» звернулася за юридичною допомогою до центрального штабу партії щодо встановлення істинних результатів голосування по одномандатному округу 16. Оскільки, після проведення паралельного підрахунку голосів по протоколах з печатками та підписами, штабом було встановлено, що кількість голосів яку виборці віддали за мене більша ніж у кандидата Вацака», - написала Томляк.

    Вона заявила, що звернеться до ЦВК, ОВК і до суду з вимогою «перерахування результатів голосування на окремих виборчих дільницях. А також для перевірки на відповідність результатів по протоколах із результатами, які окружна виборча комісія передала до центральної виборчої комісії»

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    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Нагадаємо, ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів, які надійшли з ОВК№16. Відповідно до отриманих результатів, в окрузі лідирує самовисуванець Геннадій Вацак, якого підтримали 32, 65%, або 20 557 виборців. У Таїси Томляк - другий результат, 25, 40%, або 15991 голосів.

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