Кандидат в нардепи від «Слуги народу» вимагає перерахувати голоси на 16 окрузі
Лариса Томляк заявила, що звернеться до ЦВК, ОВК і до суду з вимогою «перерахування результатів голосування на окремих виборчих дільницях
На Вінниччині кандидат в нардепи від політичної партії «Слуга народу» Таїса Томляк заявила про намір оскаржувати результати виборів в окрузі №16, де лідирує самовисуванець Геннадій Вацак.
Про це Томляк повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Я, Томляк Таїса Сергіївна, кандидат в народні депутати України від політичної партії «Слуга народу» звернулася за юридичною допомогою до центрального штабу партії щодо встановлення істинних результатів голосування по одномандатному округу 16. Оскільки, після проведення паралельного підрахунку голосів по протоколах з печатками та підписами, штабом було встановлено, що кількість голосів яку виборці віддали за мене більша ніж у кандидата Вацака», - написала Томляк.
Вона заявила, що звернеться до ЦВК, ОВК і до суду з вимогою «перерахування результатів голосування на окремих виборчих дільницях. А також для перевірки на відповідність результатів по протоколах із результатами, які окружна виборча комісія передала до центральної виборчої комісії»
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Слуга народу43.14%
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ОПЗЖ13.02%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.84%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.40%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Нагадаємо, ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів, які надійшли з ОВК№16. Відповідно до отриманих результатів, в окрузі лідирує самовисуванець Геннадій Вацак, якого підтримали 32, 65%, або 20 557 виборців. У Таїси Томляк - другий результат, 25, 40%, або 15991 голосів.