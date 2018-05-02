На Софіївській Борщагівці можуть знести уже заселений житловий комплекс

Повністю знести житловий комплекс Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав забудовника ще торік у травні

Скандальний 4-поверховий житловий комплекс Villa Sofia, що у Софіївській Борщагівці, можуть знести. Проблема в тому, що забудовник отримав дозвіл на будівництво приватного будинку, а звів багатоповерхівку. Інвестори за житло розрахувалися та заселилися у нові квартири. Нині будівля за рішенням суду підлягає знесенню, повідомляє «5



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Фото: 5 канал Житловий комплекс Villa Sofia

Повністю знести житловий комплекс Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав забудовника ще торік у травні

Скандальний 4-поверховий житловий комплекс Villa Sofia, що у Софіївській Борщагівці, можуть знести.

Проблема в тому, що забудовник отримав дозвіл на будівництво приватного будинку, а звів багатоповерхівку. Інвестори за житло розрахувалися та заселилися у нові квартири. Нині будівля за рішенням суду підлягає знесенню, повідомляє «5 канал».

Володимир Чкалов живе тут уже як півроку. Перед тим як заселитися, уважно вивчав усі документи забудовника на землю та зведення житла. Про те, що його оселю можуть знести – не вірить.

«Ви самі прекрасно розумієте, що це реально дурня. Ніхто його зносити не буде – це по-перше. А по-друге, більшість цього не дасть зробити», – каже чоловік.

Замість комфортного будинку з усіма комунікаціями – постійні перебої з електрикою, скаржиться сусідка Володимира Тетяна Гаврилюк. У житловий комплекс вона заселилася торік у грудні. Нині заручниками ситуації стали близько півсотні сімей.

У будинку шість під'їздів. Кожен з них має свою адресу, де прописані мешканці. Однак їх це не лякає. Кажуть, головне – змінити цільове призначення землі. Із присадибної ділянки – на багатоквартирну забудову.

Натомість підрядники будівництва твердять: документи на зведення багатоквартирного будинку видавала саме Державна архітектурна будівельна інспекція.

«Щодо того, що там нібито неправильно побудовано, то це ще велике питання, тому що ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція. – Ред.), що подала до суду, ця ж ДАБІ видавала нам і декларацію на багатоквартирний будинок. У мене більше запитань до ДАБІ. Чому видає декларацію, а потім її скасовує і подає до суду?» – каже підрядник будівництва Андрій Трухан.

У ДАБІ такі закиди спростовують. Мовляв, забудовник не раз отримував приписи щодо численних порушень будівництва. І додають: земля під будинком була виділена лише для приватного будинку. Два поверхи, не вище.

Олександр Коломієць, директор департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, говорить: «Фактично, громадянка Дідик здійснила самочинне з грубим порушення містобудівного законодавства будівництво багатоквартирного житлового будинку. Знесення, виконання рішення - це компетенція Департаменту виконавчої служби міністерства юстиції України».

Повністю знести житловий комплекс Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав забудовника ще торік у травні. Той подав апеляцію, однак феміда її відхилила. Тоді власник будинку звернувся до Верховного суду із касаційною скаргою. Справу мають розглянути найближчим часом.