До Дня Ракетних військ і артилерії у Києві відкрито пам’ятний знак і мистецьку інсталяцію

Пам’ятний знак уособлює ключовий символ РВіА – блискавку

У Києві, біля Арки Свободи українського народу на Алеї захисників України відбулась церемонія до Дня Ракетних військ і артилерії (РВіА), який традиційно відзначають 4 грудня – у день святої великомучениці Варвари. За участі представників Генерального штабу ЗСУ, Командування Ракетних військ і артилерії, Київської міської військової адміністрації, Української ради зброярів і платформи Культурні сили були відкриті два артоб’єкти: пам’ятний знак «Ракетні війська і артилерія» та інсталяція «Кара з небес». Про це повідомляє «Главком».

Пам’ятний знак уособлює ключовий символ РВіА – блискавку фото: Культурні сили

Пам’ятний знак уособлює ключовий символ РВіА – блискавку. Тут вона пробиває оборону ворога, стилізовану під кремлівські зубці. А невелика зірка, як на мапах, позначає Москву – нагадування про те, що українські ракети й артилерія здатні діставати тих, хто раніше вважав себе недосяжним. Простий образ, але дуже прямий за змістом.

Фігура святої Варвари – покровительки артилеристів фото: Культурні сили

Другим об’єктом стала інсталяція із центральною фігурою святої Варвари – покровительки артилеристів. За легендою, Господь покарав її катів ударом блискавки, тож для воїнів артилерії вона стала символом захисту й відплати. У цьому прочитанні блискавка – це відповідь на ворожу жорстокість, а українська артилерія – невідворотна кара для тих, хто прийшов нищити Україну.

Інсталяція «Кара з небес» фото: культурні сили

Навколо статуї святої Варвари розміщено дзвони, створені з артилерійських гільз. Удар у цей дзвін мотузкою від гарматного шнура дає можливість кожному почути символічний звук покарання, яке артилерія щодня несе на ворожі позиції. Це жест солідарності з тими, хто тримає зло подалі від українців.

Під час відкриття пам’ятного знака представники військового командування наголосили на стратегічній важливості Ракетних військ та артилерії для Сил оборони України.

Захід відкрив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, полковник Сергій Мусієнко, який підкреслив роль ракетників та артилеристів у різних видах військ: «РВіА представлені у Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах та інших складниках Сил оборони. Це сила, яка діє незалежно від умов і погоди, прикриває піхоту та завдає точних ударів там і тоді, коли це потрібно. Символічно, що ця подія відбувається тут, на Алеї захисників. Свобода виборюється й утримується, і ми вистоїмо».

Заступник начальника штабу командування РВіА, полковник Андрій Журавльов продовжив: «Цей памʼятний знак – символ нашого прагнення, нашої боротьби й нашої свободи. Ми вшановуємо бойових побратимів, які сьогодні виконують завдання, і пам’ятаємо про тих, хто віддав своє життя за Україну».

Удар у цей дзвін мотузкою від гарматного шнура дає можливість кожному почути символічний звук покарання, яке артилерія щодня несе на ворожі позиції фото: культурні сили

Інсталяція «Кара з небес» фото: культурні сили

До виступів долучилась Валентина Ведровська, керівниця напряму взаємодії з державою Української ради зброярів. Вона звернула увагу на людський вимір служби та взаємодію виробників озброєння з воїнами: «Українська рада зброярів об’єднує близько 300 виробників, і ми робимо все можливе, щоб на фронті було більше якісної, ефективної зброї. Але найважливіше – це люди, які нею воюють. Як ветеранка, операторка безпілотника, я не раз першою бачила результати ваших ударів – і це неймовірне відчуття. Для мене честь бути сьогодні поруч із вами».

Військові на цепемонії відкриття пам’ятного знака фото: Культурні сили

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Нагадаємо, на Алеї захисників біля Арки свободи українського народу відбулося відкриття пам’ятного знака на честь військовослужбовців Повітряних сил. Знак відкрили представники Генерального штабу ЗСУ, командування Повітряних сил ЗСУ.

28 листопада 2025 року на Алеї захисників України, розташованій біля Арки свободи українського народу в Києві, відбулася урочиста церемонія відкриття нового пам’ятного знака. Його присвячено Військовій службі правопорядку (ВСП) у Збройних Силах України.