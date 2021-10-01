На старті опалювального сезону Кличко перевірив ремонт тепломереж (фото)

Цього року в Києві оновлено 70 км трубопроводів

За останні три роки у Києві замінили 340 кілометрів аварійних трубопроводів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час перевірки робіт із заміни аварійної ділянки мережі на вулиці Леваневського в Солом’янському районі міста.

Мер наголосив, що Київ продовжує реконструкцію тепломереж, щоб забезпечити надійність та якість теплопостачання, повідомляє пресслужба міського голови.

«Цього року ми оновили близько 70 км мереж. Наймасштабніші проєкти — на вулицях Гетьмана, Архипенка, Вифлеємській, Кулібіна, Старонаводницькій та на вулиці Леваневського, де ми зараз знаходимося. Тут триває заміна 1,1 кілометрів теплової магістралі діаметром 0,6 метра. За останні роки саме тут було 14 серйозних аварій. Мережа пропрацювала вже майже 60 років. Від неї отримують тепло 25 житлових будинків, 2 школи й 2 адміністративних будівлі, – сказав Кличко. – Загалом, з 2019 року ми замінили в столиці понад 340 кілометрів аварійних трубопроводів».

Мер зазначив, що під час робіт застосовують сучасні технології. Вкладають труби з попередньою ізоляцією, які є надійними та мають гарантію 30 років, а слугуватимуть набагато більше. Це вже дозволило знизити рівень теплових втрат на мережах.

Кличко нагадав, що теплоенергетичний комплекс Києва є одним із найбільших у Європі. Це понад 2,7 тис. км тепломереж, дві потужних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія». А також – майже 200 станцій теплопостачання та котелень. Саме ця система забезпечує понад 15 тисяч будівель столиці, в тому ж числі й житлових будинків.

Близько 17 років теплоенергетичний комплекс міста перебував в управлінні приватної компанії – ПАТ «Київенерго». У 2018 році міська влада повернула його в управління громади Києва та розпочала масштабну програму з модернізації.

«Сьогодні ми знаходимося на старті опалювального сезону. Попри кризу, що склалася в питанні придбання природного газу та компенсації різниці в тарифах, Київ повністю забезпечив технічну підготовку до зими. Здійснили необхідні капремонти, зокрема на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6», – підкреслив Кличко.

Також у місті провели гідравлічні випробування тепломереж і упередили ті аварії, які могли б виникнути взимку. Виконали технічну підготовку житлових будинків. І всі будинки, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями, сьогодні мають відповідні акти готовності до зими.

«Я хочу звернути увагу керівництва «Київтеплоенерго» на два аспекти: необхідності посилити роботу аварійних бригад для цілодобового чергування на старті опалювального сезону і які б оперативно реагували на будь-які аварійні ситуації. А також – дотримуватися термінів виконання як планових ремонтів, що вже на фінальній стадії, так і можливих аварійних пошкоджень. Будь-яке перенесення термінів без причини і без інформування мешканців буде мати реакцію з боку міста», – заявив Кличко.

Нагадаємо, 30 вересня на колегії КМДА Кличко заявив, що столична теплоінфраструктура технічно готова до початку опалювального сезону. Але високі ціни на газ і перекладені на місцеве самоврядування тарифи роблять ситуацію близькою до критичної.