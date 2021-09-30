Столична влада б’є на сполох: ситуація з опаленням близька до критичної

Київ чекає від центральної влади рішень, що дозволять вчасно розпочати постачання тепла та гарячої води населенню

Столична теплоінфраструктура технічно готова до початку опалювального сезону. Але високі ціни на газ і перекладені на місцеве самоврядування тарифи роблять ситуацію близькою до критичної. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час колегії Київської міської державної адміністрації.

«Щодо опалювального сезону. У Києві понад 11 тисяч житлових будинків, і всі вони повинні бути готові до початку опалювального сезону. Кожен управитель, незалежно від форми власності – комунальної, приватної, ОСББ, ЖБК – повинен розуміти свою відповідальність перед мешканцями за вчасну і якісну підготовку до зими. Від цього залежить надійність та оперативність входження в опалювальний сезон, – наголосив Кличко. – Технічно ми готові. Але є інші виклики, які роблять ситуацію близькою до критичної: високі ціни на газ, перекладені на місцеве самоврядування тарифи, відсутність законодавчої бази для забезпечення роботи теплопостачальних компаній. Асоціація міст України та я, як її очільник, запропонували центральній владі конкретні рішення, що дозволять вчасно розпочати постачання тепла та гарячої води населенню».

Кличко нагадав, що звертався до прем’єр-міністра, аби уряд зафіксував ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб. м замість ринкових 35 гривень.

Разом з тим, НАК «Нафтогаз» має негайно вилучити дискримінаційні норми з договорів на постачання газу. А місцевим бюджетам має бути погашена різниця в тарифах минулих років і закладена компенсація на майбутнє, щоб зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону.

«Бо не зможуть люди платити за такими тарифами! Не зможуть покрити цю різницю й місцеві бюджети, на які сьогодні намагаються перекласти весь тягар! Бо уряд каже: все добре, тарифи не зміняться. А як добре?! Ціни, за якою теплопідприємства отримуватимуть газ, ми не знаємо. Чи буде компенсація і в яких межах – ми не знаємо. А в прем’єр-міністра все добре», – підкреслив мер столиці.

«Але на фоні цих факторів «Київтеплоенерго» забезпечило належну технічну підготовку міського господарства до опалювального сезону. Вжило заходів, щоб акумулювати кошти за рахунок виваженої роботи з боржниками і забезпечити закупівлю газу. Ми таким чином не допустили жодних збоїв у роботі системи в міжопалювальний сезон. Та сьогодні, ще раз підкреслю, ми чекаємо від держави відповіді на ключове питання: яким буде механізм компенсації місцевим бюджетам, щоб ми могли не підвищувати тариф для населення. Бо тариф досі не затверджений!» – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація вивчає можливість інвестувати у видобуток українського природного газу, що буде спрямований підприємством теплокомуненерго у виробництво теплової енергії для споживачів.