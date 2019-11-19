На будівництві під Києвом поліція затримала трьох нелегалів (фото)



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Правоохоронці виявили нелегалів під час відпрацювання с. Софіївська Борщагівка Фото: Нацполіція

Громадяни Азербайджану перебували в Україні незаконно

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, виявили трьох громадян Азербайджану, які проживали не території України незаконно та працювали на будівництві.

Правоохоронці виявили нелегалів під час відпрацювання с. Софіївська Борщагівка в рамках проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зазначених осіб доставили до Києво-Святошинського відділку Державної міграційної служби України та притягнули до відповідальності в порядку ст. 203 (Порушення іноземцями правил перебування в Україні) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі вирішується питання щодо їх примусового повернення в країну походження.

В рамках операції «Мігрант» поліцейські області перевіряють іноземців та осіб без громадянства на предмет порушення законодавства. В середньому за добу до проведення заходів залучається понад чотири сотні працівників поліції. З початку проведення заходів задокументовано 632 порушення адміністративного законодавства іноземцями.

Як повідомлялося, на початку листопада співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з представниками міграційної служби виявили ринки, де без необхідних документів працювали громадяни Таджикистану, Йорданії, Сомалі, Нігерії, Азербайджану, Алжиру, Конго, Єгипту та Грузії. Деякі з них потрапили на територію української держави незаконно, а в інших осіб закінчився термін тимчасового перебування в Україні.

У кінці жовтня правоохоронці виявили на околиці столиці сімох громадян іншої держави. Іноземці незаконно проживали в Україні та працювали на одному із ринків Києво-Святошинського району.