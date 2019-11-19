  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На будівництві під Києвом поліція затримала трьох нелегалів (фото)

    • Розсилка
    Правоохоронці виявили нелегалів під час відпрацювання с. Софіївська Борщагівка&nbsp; - На будівництві під Києвом поліція затримала трьох нелегалів (фото)
    Правоохоронці виявили нелегалів під час відпрацювання с. Софіївська Борщагівка 
    Фото: Нацполіція

    Громадяни Азербайджану перебували в Україні незаконно

    Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, виявили трьох громадян Азербайджану, які проживали не території України незаконно та працювали на будівництві.

    Правоохоронці виявили нелегалів під час відпрацювання с. Софіївська Борщагівка в рамках проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Зазначених осіб доставили до Києво-Святошинського відділку Державної міграційної служби України та притягнули до відповідальності в порядку ст. 203 (Порушення іноземцями правил перебування в Україні) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі вирішується питання щодо їх примусового повернення в країну походження.

    В рамках операції «Мігрант» поліцейські області перевіряють іноземців та осіб без громадянства на предмет порушення законодавства. В середньому за добу до проведення заходів залучається понад чотири сотні працівників поліції. З початку проведення заходів задокументовано 632 порушення адміністративного законодавства іноземцями.

    Як повідомлялося, на початку листопада співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з представниками міграційної служби виявили ринки, де без необхідних документів працювали громадяни Таджикистану, Йорданії, Сомалі, Нігерії, Азербайджану, Алжиру, Конго, Єгипту та Грузії. Деякі з них потрапили на територію української держави незаконно, а в інших осіб закінчився термін тимчасового перебування в Україні.

    У кінці жовтня правоохоронці виявили на околиці столиці сімох громадян іншої держави.  Іноземці незаконно проживали в Україні та працювали на одному із ринків Києво-Святошинського району.

    Національна поліція України мігранти іноземці Київщина Азербайджан Державна міграційна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ