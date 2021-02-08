Внаслідок пожежі у столичному будинку постраждала жінка

Лікарі швидкої допомоги шпиталізували стареньку жінку

Сьогодні, 8 лютого, сталась пожежа у будинку на просп. Голосіївському, 100/2 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 07:17, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що в 5-поверховому житловому будинку на першому поверсі в одній із кімнат квартири виникла пожежа на площі 2 кв. м.

О 07:31 пожежу було ліквідовано.

Власниця квартири 1931 року народження зазнала стресу, рятувальники передали потерпілу працівникам медичної допомоги, після чого жінку госпіталізували до лікарні.

Внаслідок пожежі пошкоджено особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Як повідомлялося, 7 лютого сталась пожежа в одному із гаражів на п’ятому поверсі 5-поверхового гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна, 1 в Голосіївському районі столиці.

Також у неділю спалахнула пожежа біля бізнес-центру «Леонардо» в Києві.

7 лютого у Києві вночі горів торговельний ринок.