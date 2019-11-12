У прикордонників з’являться оперативно-розшукові підрозділи



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Зараз оперативно-розшуковою діяльністю можуть займатися тільки підрозділи у складі адміністрації ДПСУ

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України» (№2161).

Закон підтримали 318 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Відповідно до пояснювальної записки, зараз оперативно-розшукові підрозділи діють лише у складі адміністрації Державної прикордонної служби України та її регіональних управлінь, а в органах Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону, таких підрозділів немає.

У зв'язку з цим у законі «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачили, що оперативно-розшукова діяльність здійснюється підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технічними підрозділами ДПСУ.

Закон набере чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Також нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада підтримала криміналізацію незаконного видобутку бурштину. Зокрема, пропонується Кримінальний кодекс України доповнити статтею 240, згідно з якою незаконне видобування, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. - 17 тис. гривень). Також може застосовуватися захід у вигляді обмеження свободи на термін від 3 до 6 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.