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    У прикордонників з’являться оперативно-розшукові підрозділи

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    У прикордонників з’являться оперативно-розшукові підрозділи

    Зараз оперативно-розшуковою діяльністю можуть займатися тільки підрозділи у складі адміністрації ДПСУ

    Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України» (№2161).

    Закон підтримали 318 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

    Відповідно до пояснювальної записки, зараз оперативно-розшукові підрозділи діють лише у складі адміністрації Державної прикордонної служби України та її регіональних управлінь, а в органах Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону, таких підрозділів немає.

    У зв'язку з цим у законі «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачили, що оперативно-розшукова діяльність здійснюється підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технічними підрозділами ДПСУ.

    Закон набере чинності наступного дня після офіційного опублікування.

    Також нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада підтримала криміналізацію незаконного видобутку бурштинуЗокрема, пропонується Кримінальний кодекс України доповнити статтею 240, згідно з якою незаконне видобування, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. - 17 тис. гривень). Також може застосовуватися захід у вигляді обмеження свободи на термін від 3 до 6 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.

    прикордонники Верховна Рада Держприкордонслужба закон
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