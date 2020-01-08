На світанку у Києві горів будинок «Свідків Єгови» (фото)



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Загорівся дах триповерхової будівлі Фото: ДСНС

До прибуття вогнеборців опіки верхніх та нижніх кінцівок отримав чоловік

У середу, 8 січня, сталася пожежа у 3-поверховій будівлі на вул. Пожарського, 64 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 04:55.

До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що горить дах.

Вже о 06:49 пожежу вдалося локалізувати, а о 07:03 – ліквідувати на загальній площі 150 кв. м. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

При з’ясуванні обставин стало відомо, що ще до прибуття вогнеборців незначні опіки верхніх та нижніх кінцівок отримав чоловік 1977 року народження, який, скоріш за все, самостійно намагався загасити пожежу. Його було госпіталізовано медиками.

Складність гасіння пожежі полягала в тому, що рятувальникам довелося витрачати час на пошук під’їзду до будівлі, а також вручну відкочувати припаркований автомобіль для встановлення колінчатого підіймача.

До ліквідації пожежі було залучено 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 56 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС у Києві.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.