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    У Києві горів гральний заклад «Космолот» (відео)

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    У Києві горів гральний заклад «Космолот» (відео)
    Фото сайту 44.ua

    Жертв і постраждалих немає

    У Києві вдень 7 січня біля станції метро «Деміївська» горів лотерейний кіоск «Космолот». За даними видання 44.ua горів дах грального закладу. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

    За повідомленням Головного управління ДСНС України у м. Києві, в 1-поверховій будівлі виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м. Існувала загроза поширення полум’я на поруч розташовані споруди.

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    Вогнеборці локалізували займання, попередивши його подальше поширення. Вже о 10:58 пожежу було ліквідовано. У результаті загоряння розібрано близько 80 кв. м конструкцій покрівлі.

    На місці події працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у м. Києві та 33 чоловіки особового складу.

    На щастя ніхто не постраждав.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

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    Нагадаємо, у Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії.

    Як повідомлялося, у неділю, 5 січня, на проспекті Перемоги у Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа. Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин».

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