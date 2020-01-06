  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У хоспісі в Польщі сталася пожежа, є загиблі та постраждалі

    • Розсилка
    У хоспісі в Польщі сталася пожежа, є загиблі та постраждалі

    Ймовірно пожежу спричинив кинутий недопалок

    У польському місті Хойніце у хоспісі сталася пожежа, у результаті якої загинули чотири пацієнти, ще 22 особи постраждали. Про це повідомляє місцеве видання RMF24.

    Серед загиблих - жінка та троє чоловіків.

    «У понеділок 4 особи загинули під час пожежі в госпісі у Хойніцах на Помор’ї. Серед загиблих жінка та 3 чоловіків. Пожежа почалася о 3 годині ранку. Госпіталізовано 22 людини», - сказано у повідомленні.

    Зазначається, що ймовірно пожежу спричинив кинутий недопалок.

    Видання також повідомляє, що одним із госпіталізованих є працівник поліції, який отруївся димом, як і решта. Офіцер виводив людей, яким загрожувала пожежа.

    Нагадаємо, упродовж 1 та 2 січня 2020 року в Україні  через пожежі загинули вже 29 громадян. Ще одинадцять українців отримали травми різного ступеню тяжкості.

    5 січня У Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії.

     

    пожежа Польща
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ