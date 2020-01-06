У хоспісі в Польщі сталася пожежа, є загиблі та постраждалі



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Ймовірно пожежу спричинив кинутий недопалок

У польському місті Хойніце у хоспісі сталася пожежа, у результаті якої загинули чотири пацієнти, ще 22 особи постраждали. Про це повідомляє місцеве видання RMF24.

Серед загиблих - жінка та троє чоловіків.

«У понеділок 4 особи загинули під час пожежі в госпісі у Хойніцах на Помор’ї. Серед загиблих жінка та 3 чоловіків. Пожежа почалася о 3 годині ранку. Госпіталізовано 22 людини», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ймовірно пожежу спричинив кинутий недопалок.

Видання також повідомляє, що одним із госпіталізованих є працівник поліції, який отруївся димом, як і решта. Офіцер виводив людей, яким загрожувала пожежа.

Нагадаємо, упродовж 1 та 2 січня 2020 року в Україні через пожежі загинули вже 29 громадян. Ще одинадцять українців отримали травми різного ступеню тяжкості.

5 січня У Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії.