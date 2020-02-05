Під час пожежі в Києві загинув чоловік (фото)



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Займання сталося в одній із кімнат одноповерхового житлового будинку Фото: ДСНС

Тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі у приватному будинку

У ніч на середу, 5 лютого,сталася пожежа у приватному будинку на вул. Прокоповича у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:42.

За вказаною адресою прибуло чергове відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, займання сталося в одній із кімнат одноповерхового житлового будинку, інформує пресслужба столичних рятувальників.

У ході розвідки було виявлено тіло чоловіка 1963 року народження, який на момент виникнення пожежі спав у сусідній кімнаті.

О 03:11 пожежа була локалізована, а о 03:26 – ліквідована.

В результаті займання розібрано 70 кв. м дерев’яних конструкцій будинку.

Наразі причина виникнення пожежі з’ясовується.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві