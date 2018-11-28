На Вінниччині вантажівка перекрила трасу. На допомогу прийшли рятувальники



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Через ускладнення погодних умов заблоковано трасу у Вінницькій області

27 листопада о 20:15 до Служби порятунку«101» надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля DAF, який рухався автошяхом Муровані Курилівці – Новодністровськ, біля с. Вербовець не впорався з керуванням через ускладнення погодних умов.

Вантажівка перекрила рух транспорту на проїжджій частині. Рятувальники ДПРЧ-23 за допомогою буксирувального тросу відбуксировали автівку та відновили рух.

До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 5 чоловік особового складу та один спецавтомобіль.

Джерело: Vinbazar