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    В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви

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    Автобус з іноземними туристами перекинувся в Італії - В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви
    Автобус з іноземними туристами перекинувся в Італії
    Фото: FotoStudio Siena

    Наразі консул перевіряє, чи були в автобусі українці

    В італійській провінції Сієна цієї середи перекинувся автобус, що перевозив іноземних туристів, ймовірно, росіян.

    Про це повідомляє Siena Free.

    «У середу після 9 ранку на шосе Сієна-Флоренція поблизу міста Бадессе зійшов з дороги й перекинувся туристичний автобус, який перевозив туристів, імовірно росіян», - йдеться в повідомленні.

    Консул України, перевіряє інформацію чи могли бути громадяни України серед туристів, в Італії де перекинувся автобус. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, пише УНН.

    «Консул України перевіряє інформацію (чи є українці серед постраждалих в Італії у результаті аварії з автобусом — ред.)», — сказав Кирилич.

    В цьому автобусі, за попередніми даними, перебувало 50 людей. Наразі підтверджена смерть однієї особи та поранення ще кількох.

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    В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви
    В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви
    В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви
    В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви
    В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви
    В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви
    В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви
    В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви
    В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви
    В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви

    На місці аварії працюють 118 рятувальників та правоохоронці. Допомагали вибратися з перекинутого автобуса пасажирам також інші учасники дорожнього руху.

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