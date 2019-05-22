В Італії перекинувся автобус з росіянами, є жертви



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Автобус з іноземними туристами перекинувся в Італії Фото: FotoStudio Siena

Наразі консул перевіряє, чи були в автобусі українці

В італійській провінції Сієна цієї середи перекинувся автобус, що перевозив іноземних туристів, ймовірно, росіян.

Про це повідомляє Siena Free.

«У середу після 9 ранку на шосе Сієна-Флоренція поблизу міста Бадессе зійшов з дороги й перекинувся туристичний автобус, який перевозив туристів, імовірно росіян», - йдеться в повідомленні.

Консул України, перевіряє інформацію чи могли бути громадяни України серед туристів, в Італії де перекинувся автобус. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, пише УНН.

«Консул України перевіряє інформацію (чи є українці серед постраждалих в Італії у результаті аварії з автобусом — ред.)», — сказав Кирилич.

В цьому автобусі, за попередніми даними, перебувало 50 людей. Наразі підтверджена смерть однієї особи та поранення ще кількох.