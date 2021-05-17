  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом поліція затримала підпалювача магазинів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника - Під Києвом поліція затримала підпалювача магазинів (фото)
    Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника
    Фото: Нацполіція

    Зловмисника вдалося затримати завдяки допомозі небайдужих громадян

    У неділю, 16 травня, невідомий чоловік скоїв два підпали на території Бучанського району.

    Так, у селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Соборній стався підпал ТЦ «Європарк», а в селі Святопетрівське по вул. Лесі Українки горів магазин «Лоток».

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, ввечері правоохоронці встановили і затримали чоловіка.

    Поліція Київщини дякує громадянам за активну взаємодію та інформацію щодо зловмисника.

    Як повідомлялося, 6 травня ввечері у недобудові на проспекті Георгія Гонгадзе в Києві двоє молодиків із помсти побили та підпалили чоловіка. Потерпілого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер.

    Нещодавно в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який через конфлікт із дружиною підпалив балкон своєї квартири.

    16 травня сталася пожежа на території автопарку на вул. Охтирській, 8 у Голосіївському районі столиці. Загорання виникло в ремонтному боксі.

    14 травня в одній з лікарень Одеси сталася пожежа. Загоряння виникло у процедурному кабінеті на першому поверсі триповерхової будівлі стаціонарного урологічного відділення. Медичний персонал евакуював на свіже повітря 36 осіб.

    Теги: Національна поліція України пожежа кримінал Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies