Під Києвом поліція затримала підпалювача магазинів (фото)

Зловмисника вдалося затримати завдяки допомозі небайдужих громадян

У неділю, 16 травня, невідомий чоловік скоїв два підпали на території Бучанського району.

Так, у селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Соборній стався підпал ТЦ «Європарк», а в селі Святопетрівське по вул. Лесі Українки горів магазин «Лоток».

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, ввечері правоохоронці встановили і затримали чоловіка.

Поліція Київщини дякує громадянам за активну взаємодію та інформацію щодо зловмисника.

Як повідомлялося, 6 травня ввечері у недобудові на проспекті Георгія Гонгадзе в Києві двоє молодиків із помсти побили та підпалили чоловіка. Потерпілого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер.

Нещодавно в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який через конфлікт із дружиною підпалив балкон своєї квартири.

16 травня сталася пожежа на території автопарку на вул. Охтирській, 8 у Голосіївському районі столиці. Загорання виникло в ремонтному боксі.

14 травня в одній з лікарень Одеси сталася пожежа. Загоряння виникло у процедурному кабінеті на першому поверсі триповерхової будівлі стаціонарного урологічного відділення. Медичний персонал евакуював на свіже повітря 36 осіб.