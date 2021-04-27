На Троєщині вогнеборці майже сім годин гасили пожежу в особняку
Внаслідок пожежі дах будинку згорів повністю
У понеділок, 26 квітня, ввечері сталася пожежа у будинку на вул. Садовій в Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 20:52, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці вогнеборці встановили, що горить дах у двоповерховому житловому будинку.
О 3:32 рятувальники локалізували займання на площі 50 кв. м та о 3:48 – ліквідували.
Внаслідок пожежі дах будинку згорів повністю, на другому поверсі закопчено стіни, скло, особисті речі.
Жертв і постраждалих немає.
На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.
Причина займання наразі встановлюється.
Як повідомлялося, 24 квітня ввечері столичні рятувальники під час ліквідації пожежі в підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Михайла Бойчука на Печерську виявили два обгорілі тіла чоловіка та жінки.
24 квітня під час пожежі у багатоповерхівці на вул. Петра Запорожця, 13Б у Дніпровському районі столиці жінка врятувала своїх дітей, спустивши їх через вікно до сусідів.