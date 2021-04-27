На Троєщині вогнеборці майже сім годин гасили пожежу в особняку

Згорів дах і серйозно постраждав другий поверх будинку

Внаслідок пожежі дах будинку згорів повністю

У понеділок, 26 квітня, ввечері сталася пожежа у будинку на вул. Садовій в Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 20:52, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що горить дах у двоповерховому житловому будинку.

О 3:32 рятувальники локалізували займання на площі 50 кв. м та о 3:48 – ліквідували.

Внаслідок пожежі дах будинку згорів повністю, на другому поверсі закопчено стіни, скло, особисті речі.

Жертв і постраждалих немає.

На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 24 квітня ввечері столичні рятувальники під час ліквідації пожежі в підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Михайла Бойчука на Печерську виявили два обгорілі тіла чоловіка та жінки.

24 квітня під час пожежі у багатоповерхівці на вул. Петра Запорожця, 13Б у Дніпровському районі столиці жінка врятувала своїх дітей, спустивши їх через вікно до сусідів.