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    Вночі в історичному центрі Подолу сталась пожежа (фото)

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    Внаслідок пожежі моторний відсік, радіатор та передній бампер автівки згоріли повністю - Вночі в історичному центрі Подолу сталась пожежа (фото)
    Внаслідок пожежі моторний відсік, радіатор та передній бампер автівки згоріли повністю
    Фото: ДСНС

    Сталося загорання у припаркованому на дорозі автомобілі

    У ніч на понеділок, 26 квітня, на вул. Петра Сагайдачного, 25 у Подільському районі столиці горів автомобіль. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 3:31, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що на проїжджій частині дороги в припаркованому автомобілі Hyundai Sonata сталося загоряння в моторному відсіку.

    О 3:48 бійці ліквідували займання.

    Внаслідок пожежі моторний відсік, радіатор та передній бампер згоріли повністю, пошкоджено лакофарбове покриття та акумулятор автомобіля.

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

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    Вночі в історичному центрі Подолу сталась пожежа (фото)
    Вночі в історичному центрі Подолу сталась пожежа (фото)

    Як повідомлялося, 14 квітня на світанку сталася пожежа в житловому комплексі «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району. У дворі будинку загорівся автомобіль BMW. За попередніми даними, це був підпал. Вогонь перекинувся на поруч припарковані автомобілі. У результаті пожежі три автомобілі згоріли вщент, ще один – отримав серйозні пошкодження.

    У ніч на 15 квітня на просп. Героїв Сталінграда, 41 в Оболонському районі столиці у припаркованому автомобілі Volkswagen Caddy виникла пожежа з розповсюдженням на поруч розташовані автомобілі Nissan Tiida та Honda CR-V.


    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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