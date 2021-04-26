  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Печерську у підвалі будинку виявили два обгорілі тіла

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежа сталася в підвалі багатоповерхівки - На Печерську у підвалі будинку виявили два обгорілі тіла
    Пожежа сталася в підвалі багатоповерхівки
    Фото з відкритих джерел

    Тіла чоловіка та жінки знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі

    24 квітня ввечері столичні рятувальники під час ліквідації пожежі в підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Михайла Бойчука на Печерську виявили два обгорілі тіла чоловіка та жінки. Про знахідку було повідомлено до поліції. На місце прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції, інформує пресслужба поліції Києва.

    За попередньою інформацією, смерть осіб настала внаслідок отруєння чадним газом, однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

    На даний час правоохоронці встановлюють причини та обставини загорання, а також особи загиблих.

    Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після закінчення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

    Нагадаємо, 23 квітня в смт Ворзель на трасі Київ-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої відбулось загорання двох автомобілів Geely та Daewoo.

    У результаті ДТП загинув водій одного з автомобілів.

    22 квітня на світанку сталася пожежа на території кладовища на вул. Стеценка у Подільському районі столиці.

    Також 22 квітня сталася пожежа на залізничній колії на вул. Качалова у Святошинському районі столиці. Згорів окремо розташований вагон.

    Теги: Національна поліція України пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies