На Печерську у підвалі будинку виявили два обгорілі тіла

Тіла чоловіка та жінки знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі

24 квітня ввечері столичні рятувальники під час ліквідації пожежі в підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Михайла Бойчука на Печерську виявили два обгорілі тіла чоловіка та жінки. Про знахідку було повідомлено до поліції. На місце прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції, інформує пресслужба поліції Києва.

За попередньою інформацією, смерть осіб настала внаслідок отруєння чадним газом, однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

На даний час правоохоронці встановлюють причини та обставини загорання, а також особи загиблих.

Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після закінчення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, 23 квітня в смт Ворзель на трасі Київ-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої відбулось загорання двох автомобілів Geely та Daewoo.

У результаті ДТП загинув водій одного з автомобілів.

22 квітня на світанку сталася пожежа на території кладовища на вул. Стеценка у Подільському районі столиці.

Також 22 квітня сталася пожежа на залізничній колії на вул. Качалова у Святошинському районі столиці. Згорів окремо розташований вагон.