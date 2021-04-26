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    У Києві під час пожежі жінка спустила дітей через вікно до сусідів (фото)

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    Пожежа сталася у квартирі на другому поверсі будинку - У Києві під час пожежі жінка спустила дітей через вікно до сусідів (фото)
    Пожежа сталася у квартирі на другому поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі вогнеборці з двох квартир врятували трьох осіб

    У суботу, 24 квітня, ввечері сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Петра Запорожця, 13Б у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці під час проведення розвідки вогнеборці встановили, що пожежа сталася на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.

    Як виявилося, загоряння сталося в загальному коридорі на дві квартири, де горіли особисті речі та меблі, з розповсюдженням вогню на дві квартири.

    В ході гасіння пожежі вогнеборці з двох квартир врятували трьох осіб. Чоловіка та одну жінку було врятовано за допомогою трьохколінної драбини, ще одну жінку було врятовано по сходовій клітині. Їх було передано працівникам швидкої допомоги.

    Як стало відомо згодом, ще до прибуття рятувальників, жінка, яку врятували за допомогою трьохколінної драбини, мешкала з двома дітками, 5 і 7 років, і встигла спустити їх через вікно до сусідів на першому поверсі. Через щільне задимлення сама вийти з квартири вже не змогла.

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    У Києві під час пожежі жінка спустила дітей через вікно до сусідів (фото)
    У Києві під час пожежі жінка спустила дітей через вікно до сусідів (фото)
    У Києві під час пожежі жінка спустила дітей через вікно до сусідів (фото)
    У Києві під час пожежі жінка спустила дітей через вікно до сусідів (фото)
    У Києві під час пожежі жінка спустила дітей через вікно до сусідів (фото)
    У Києві під час пожежі жінка спустила дітей через вікно до сусідів (фото)
    У Києві під час пожежі жінка спустила дітей через вікно до сусідів (фото)

    Врятованих було оглянуто працівниками швидкої медичної допомоги, госпіталізації вони не потребували.

    Рятувальники ліквідували пожежу на площі 10 кв. м.

    До ліквідації було залучено чотири одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.

    Причини та обставини пожежі будуть з'ясовувати правоохоронці.

    Як повідомлялося, 24 квітня ввечері столичні рятувальники під час ліквідації пожежі в підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Михайла Бойчука на Печерську виявили два обгорілі тіла чоловіка та жінки.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок жінка
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