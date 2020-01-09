На тротуари в Києві комунальники висипали 7 тонн протиожеледних сумішей (фото)



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Комунальники розчищають доріжки у парках та скверах Фото: Київзеленбуд

Київзеленбуд долучився до прибирання снігу

Сьогодні, 9 січня, вранці столичні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень долучилися до розчищення Києва від снігу.

Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

«722 працівники столичних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень, 51 одиниця техніки для розчищення снігу та 7 т протиожеледних сумішей. З таких цифр розпочався наш ранок сьогодні», - зазначили «зеленбудівці».

Працівники районних комунальихі підприємств по утриманню зелених насаджень розчищають доріжки у парках та скверах, чистять сходи, прибирають сніг на дитячих майданчиках, бульварах, проспектах, площах, посипають їх протиожеледними сумішами.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 9 січня, у Києві пішов сніг. На розчищення доріг та тротуарів вийшла техніка і бригади ручного прибирання Київавтодору. Задіяно близько сотні одиниць снігоприбиральної техніки