На Буковині у сніговому заметі опинилися понад 15 автомобілів



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На Буковині у сніговому заметі опинилися понад 15 автомобілів Фото: БукІнфо

Автомобілі перебувають у сніговій пастці понад 6 годин

У Чернівецькій області через негоду понад 15 автомобілів опинилися у сніговому заметі поблизу села Чуньків.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними очевидців, автомобілі перебувають у сніговому полоні понад 6 годин. Наразі висота снігового замету сягає понад 1 метр, але снігопад не вщухає.

«Сиджу в заторі на трасі біля с. Чуньків з 15.00 години. За півгодини приїхали з ДСНС. Тракторів щоб визволити нас з затору нема. О 18.20 приїхав трактор «Білорус», який так і прогорнув дороги, зламався. Рятувальники тут, але серйозної техніки, щоб прогорнула у них немає. Все замітає снігом. Треба військові тягачі, ця проста техніка не справляється взагалі. Хто може якось нам допомогти – рятуйте», - сказав БукІнфо чернівчанин.

Він надіслав кілька фотографій снігового замету.

«Це фото станом на 19.00, зараз снігу набагато більше», - додав він.

Зазначається,що на місці працюють підрозділи рятувальників зі складу Держслужби з надзвичайних ситуацій, але вони не мають необхідної техніки.

"Сиджу в заторі на трасі біля с. Чуньків з 15.00 години. За півгодини приїхали з ДСНС. Тракторів щоб визволити нас з затору нема. О 18.20 приїхав трактор «Білорус», який так і прогорнув дороги, зламався. Рятувальники тут, але серйозної техніки, щоб прогорнула у них немає. Все замітає снігом. Треба військові тягачі, ця проста техніка не справляється взагалі. Хто може якось нам допомогти – рятуйте», - сказав БукІнфо чернівчанин.

Він надіслав кілька фотографій снігового замету. «Це фото станом на 19.00, зараз снігу набагато більше», - додав він.