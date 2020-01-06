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    На Буковині у сніговому заметі опинилися понад 15 автомобілів

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    На Буковині у сніговому заметі опинилися понад 15 автомобілів - На Буковині у сніговому заметі опинилися понад 15 автомобілів
    На Буковині у сніговому заметі опинилися понад 15 автомобілів
    Фото: БукІнфо

    Автомобілі перебувають у сніговій пастці понад 6 годин

    У Чернівецькій області через негоду понад 15 автомобілів опинилися у сніговому заметі поблизу села Чуньків.

    Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    За даними очевидців, автомобілі перебувають у сніговому полоні понад 6 годин. Наразі висота снігового замету сягає понад 1 метр, але снігопад не вщухає.

    «Сиджу в заторі на трасі біля с. Чуньків з 15.00 години. За півгодини приїхали з ДСНС. Тракторів щоб визволити нас з затору нема. О 18.20 приїхав трактор «Білорус», який так і прогорнув дороги, зламався. Рятувальники тут, але серйозної техніки, щоб прогорнула у них немає. Все замітає снігом. Треба військові тягачі, ця проста техніка не справляється взагалі. Хто може якось нам допомогти – рятуйте», - сказав БукІнфо чернівчанин.

    Він надіслав кілька фотографій снігового замету.

    «Це фото станом на 19.00, зараз снігу набагато більше», - додав він.

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    На Буковині у сніговому заметі опинилися понад 15 автомобілів
    На Буковині у сніговому заметі опинилися понад 15 автомобілів
    На Буковині у сніговому заметі опинилися понад 15 автомобілів
    На Буковині у сніговому заметі опинилися понад 15 автомобілів
    Фото: БукІнфо

    Зазначається,що на місці працюють підрозділи рятувальників зі складу Держслужби з надзвичайних ситуацій, але вони не мають необхідної техніки.

    "Сиджу в заторі на трасі біля с. Чуньків з 15.00 години. За півгодини приїхали з ДСНС. Тракторів щоб визволити нас з затору нема. О 18.20 приїхав трактор «Білорус», який так і прогорнув дороги, зламався. Рятувальники тут, але серйозної техніки, щоб прогорнула у них немає. Все замітає снігом. Треба військові тягачі, ця проста техніка не справляється взагалі. Хто може якось нам допомогти – рятуйте», - сказав БукІнфо чернівчанин.

      

    Він надіслав кілька фотографій снігового замету. «Це фото станом на 19.00, зараз снігу набагато більше», - додав він.
    ДСНС дороги трактор рятувальники Чернівецька область снігопад негода
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