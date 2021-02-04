На утеплення навчальних закладів Київщини передбачено 60 млн грн

На Київщині продовжують модернізувати та утеплювати загальноосвітні школи та дитячі садочки

Термомодернізація навчальних закладів Київської області продовжиться в 2021 році в рамках обласної Програми енергозбереження. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«В цьому році плануємо продовжувати модернізувати та утеплювати загальноосвітні школи та дошкільні навчальні заклади Київської області. Для цього працює відповідна обласна програма. В першу чергу, ці роботи дадуть можливість забезпечити комфортні умови навчання дітей, а по-друге – це подальша економія енергоресурсів, що є не менш важливим для економіки області», – зазначив Володін.

Зокрема, роботи з утепленням стін, ремонт покрівель, заміну вікон на енергозберігаючі, утеплення підвалів та горищ проведуть у ряді шкіл у м. Яготин, м. Узин, с. Погреби, смт Калинівка, смт Володарка та дитячих садків у м. Обухів і с. Студеники.

«Фінансування заплановано здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. На виконання робіт передбачено понад 60 млн грн, з яких майже 46 млн грн з Київського обласного бюджету, решта – з місцевих. Оновлення інфраструктури – одне з ключових завдань Київської облдержадміністрації», – підкреслив Володін.

До слова, енергоефективні заходи дозволяють мешканцям столичних багатоповерхівок економити на вартості комунальних послуг до 40%.

Київ першим розпочав впроваджувати програми співфінансування термомодернізації будинків та надавати реальну допомогу людям для зниження цін у платіжках.

У столиці діє дві програми співфінансування:

конкурс «70/30» – для ОСББ та ЖБК, де місто оплачує 70% вартості робіт, мешканці – 30%;

програма «Капремонти», що працює для всіх без винятку будинків і має більш лояльні умови співфінансування. Щороку інтерес мешканців столиці до цих програм зростає.

За кілька останніх років в рамках механізмів співфінансування на термомодернізацію житлових будинків спрямували близько мільярда гривень. За цей час місто виділило понад 600 млн грн, самі ж мешканці – зібрали понад 300 мільйонів. На цей рік в бюджеті столиці передбачили 200 млн гривень на здійснення енергоефективних робіт та капремонтів у багатоквартирних будинках Києва.

На сьогодні в програмах енергоефективності вже взяли участь близько 600 столичних будинків.



