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    Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка (фото)

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    Горів будинок площею 70 кв. м - Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка (фото)
    Горів будинок площею 70 кв. м
    Фото: ДСНС

    Тіло власниці будинку виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

    2 лютого сталася пожежа в житловому будинку в с. Бузова Києво-Святошинського району.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено чергові караули 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, 62 ДПРЧ м. Вишневе та пожежну охорону сіл Шпитьки та Дмитрівка.

    Рятувальники встановили, що горить житловий будинок на площі 70 кв. м.

    В ході розвідки було виявлено тіло жінки, 1971 року народження.

    Вогнеборці за півтори години ліквідували пожежу в будинку.

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    Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка (фото)
    Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка (фото)

    На гасінні були задіяно 15 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.

    Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок
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