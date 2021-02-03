Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка (фото)
Тіло власниці будинку виявили рятувальники під час ліквідації пожежі
2 лютого сталася пожежа в житловому будинку в с. Бузова Києво-Святошинського району.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце виклику було направлено чергові караули 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, 62 ДПРЧ м. Вишневе та пожежну охорону сіл Шпитьки та Дмитрівка.
Рятувальники встановили, що горить житловий будинок на площі 70 кв. м.
В ході розвідки було виявлено тіло жінки, 1971 року народження.
Вогнеборці за півтори години ліквідували пожежу в будинку.
На гасінні були задіяно 15 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.