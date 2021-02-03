Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка (фото)

Тіло власниці будинку виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

2 лютого сталася пожежа в житловому будинку в с. Бузова Києво-Святошинського району.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено чергові караули 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, 62 ДПРЧ м. Вишневе та пожежну охорону сіл Шпитьки та Дмитрівка.

Рятувальники встановили, що горить житловий будинок на площі 70 кв. м.

В ході розвідки було виявлено тіло жінки, 1971 року народження.

Вогнеборці за півтори години ліквідували пожежу в будинку.

На гасінні були задіяно 15 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.