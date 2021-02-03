На Київщині через грип закриваються на карантин навчальні заклади
У Києві жодна школа і дитсадок не закриті на карантин
Через виявлені випадки захворювання на грип і ГРВІ на дистанційну форму навчання перевели учнів Таращанського навчально-реабілітаційного центру та обласного ліцею-інтернату фізичної культури та спорту. Про це 3 лютого під час онлайн-брифінгу повідомила директорка Департаменту охорони здоров‘я Київської облдержадміністрації Олена Єфіменко, інформує пресслужба ОДА.
Аналогічно на дистанційному навчанні перебувають 573 школярі в 16 закладах середньої освіти. Йдеться про 22 класи в Бориспільській, Білоцерківській, Ірпінській, Бучанській, Ржищівській, Броварській і Немішаївській ОТГ.
Окрім того, наразі 42 школярі та 51 педагог лікуються від коронавірусу.
Щодо закладів дошкільної освіти, то наразі в Київській області працюють 788 дитячих садків. Робота призупинена лише в одному закладі. Йдеться про дитсадок у Таращанській громаді.
Щодо закладів професійно-технічної освіти, то вони працюють по-різному. У восьми закладах освітній процес триває за змішаною формою, а в тринадцяти – очно.
При цьому у столиці працюють всі школи і дитячі садочки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.
На дистанційному навчанні перебувають 49 класів у 30 школах столиці.
«Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 111. Також хворіють 94 педагога», – зазначив мер.
У дитячих садочках міста тимчасово закрита 21 група у 21 садку. «Жоден садочок не закрили на карантин. Наповненість дітей у садках столиці сьогодні – понад 60%», – повідомив Кличко.