На Київщині через грип закриваються на карантин навчальні заклади

На Київщині два навчальні заклади закриті на карантин

У Києві жодна школа і дитсадок не закриті на карантин

Через виявлені випадки захворювання на грип і ГРВІ на дистанційну форму навчання перевели учнів Таращанського навчально-реабілітаційного центру та обласного ліцею-інтернату фізичної культури та спорту. Про це 3 лютого під час онлайн-брифінгу повідомила директорка Департаменту охорони здоров‘я Київської облдержадміністрації Олена Єфіменко, інформує пресслужба ОДА.

Аналогічно на дистанційному навчанні перебувають 573 школярі в 16 закладах середньої освіти. Йдеться про 22 класи в Бориспільській, Білоцерківській, Ірпінській, Бучанській, Ржищівській, Броварській і Немішаївській ОТГ.

Окрім того, наразі 42 школярі та 51 педагог лікуються від коронавірусу.

Щодо закладів дошкільної освіти, то наразі в Київській області працюють 788 дитячих садків. Робота призупинена лише в одному закладі. Йдеться про дитсадок у Таращанській громаді.

Щодо закладів професійно-технічної освіти, то вони працюють по-різному. У восьми закладах освітній процес триває за змішаною формою, а в тринадцяти – очно.

При цьому у столиці працюють всі школи і дитячі садочки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

На дистанційному навчанні перебувають 49 класів у 30 школах столиці.

«Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 111. Також хворіють 94 педагога», – зазначив мер.

У дитячих садочках міста тимчасово закрита 21 група у 21 садку. «Жоден садочок не закрили на карантин. Наповненість дітей у садках столиці сьогодні – понад 60%», – повідомив Кличко.