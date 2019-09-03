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    Новини

    На Васильківщині новий очільник поліції (фото)

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    Нового керівника&nbsp;<span lang="UK">поліції Васильківського району представив очільник поліції Київщини</span> - На Васильківщині новий очільник поліції (фото)
    Нового керівника поліції Васильківського району представив очільник поліції Київщини
    Фото: Нацполіція

    Андрій Нєбитов поставив три основні завдання перед Михайлом Пелехом

    У понеділок, 2 вересня, в присутності громадських організацій та місцевої влади керівник Головного управління поліції Київщини Андрій Нєбитов представив нового начальника поліції Васильківського району.

    На цю посаду призначено підполковника поліції Михайла Пелеха, який раніше працював на Миколаївщині, повідомляє пресслужба ГУ НП в Київській області.

    Нєбитов висловив сподівання, що новопризначений очільник змінить думку громадськості про поліцію на кращу.

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    Головний поліцейський Київщини поставив три основні завдання перед Пелехом: боротьба з наркозлочинністю, нелегальним гральним бізнесом та найважливіше, - оперативне реагування на звернення громадян.

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    На Васильківщині новий очільник поліції (фото)
    На Васильківщині новий очільник поліції (фото)
    На Васильківщині новий очільник поліції (фото)

    Із привітальним словом виступили і представники місцевої влади. Вони побажали небайдужості й рішучих дій для забезпечення безпеки громадськості в місті та районі.

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