На Васильківщині новий очільник поліції (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нового керівника поліції Васильківського району представив очільник поліції Київщини Фото: Нацполіція

Андрій Нєбитов поставив три основні завдання перед Михайлом Пелехом

У понеділок, 2 вересня, в присутності громадських організацій та місцевої влади керівник Головного управління поліції Київщини Андрій Нєбитов представив нового начальника поліції Васильківського району.

На цю посаду призначено підполковника поліції Михайла Пелеха, який раніше працював на Миколаївщині, повідомляє пресслужба ГУ НП в Київській області.

Нєбитов висловив сподівання, що новопризначений очільник змінить думку громадськості про поліцію на кращу.

Головний поліцейський Київщини поставив три основні завдання перед Пелехом: боротьба з наркозлочинністю, нелегальним гральним бізнесом та найважливіше, - оперативне реагування на звернення громадян.

Із привітальним словом виступили і представники місцевої влади. Вони побажали небайдужості й рішучих дій для забезпечення безпеки громадськості в місті та районі.