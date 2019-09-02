За добу на Київщині сталися чотири смертельні ДТП



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На автодорозі Київ-Житомир автомобіль збив пішохода Фото: Нацполіція

За всіма випадками ДТП відкрито кримінальні провадження

За останню добу на Київщині сталося чотири трагічні ДТП.

Так, у Макарівському районі у неділю близько 16:20 52-річний водій автомобіля Renault Kangoo, житель Києва, рухаючись по автодорозі Київ-Житомир на 50 км в напрямку міста Житомир здійснив наїзд на невстановленого пішохода віком близько 30-40 років, який загинув на місці пригоди. Водій з місця ДТП зник та через пів години повернувся і в скоєному зізнався. Автомобіль порушника було виявлено на подвір'ї його будинку у смт Макарів з характерними пошкодженнями. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Інша трагічна ДТП сталася на трасі Київ-Коваль в межах Бородянського району. 23-річний житель села Рубежівка Києво-Святошинського району, керуючи автомобілем марки Range Rover, здійснив наїзд на 40-річного жителя села Майдан-Лабунь Шепетівського району Хмельницької області, який перебігав дорогу. В результаті ДТП пішохід загинув на місці.

На автодорозі Київ-Одеса, на виїзді з села Гребінки, що в межах Васильківського району, 63-річний водій, мешканець Києва, керуючи автомобілем Audi, здійснив наїзд на 30-річного чоловіка, жителя Миколаївської області, який раптово вибіг на проїжджу частину і від отриманих травм загинув на місці.

У Фастові загинув 81-річний чоловік, який рухався на мопеді по автодорозі Фастів-Дідівщина. Чоловіка збив 23-річний киянин, який зник з місця пригоди. Згодом правоохоронці в Дідівщанському лісництві знайшли його автівку BMW, де неподалік була дача водія. Наразі водія затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За всіма випадками відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Всі вище зазначені автомобілі направлені на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.