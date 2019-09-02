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    За добу на Київщині сталися чотири смертельні ДТП

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    На автодорозі Київ-Житомир автомобіль збив пішохода - За добу на Київщині сталися чотири смертельні ДТП
    На автодорозі Київ-Житомир автомобіль збив пішохода
    Фото: Нацполіція

    За всіма випадками ДТП відкрито кримінальні провадження

    За останню добу на Київщині сталося чотири трагічні ДТП.

    Так, у Макарівському районі у неділю близько 16:20 52-річний водій автомобіля Renault Kangoo, житель Києва, рухаючись по автодорозі Київ-Житомир на 50 км в напрямку міста Житомир здійснив наїзд на невстановленого пішохода віком близько 30-40 років, який загинув на місці пригоди. Водій з місця ДТП зник та через пів години повернувся і в скоєному зізнався. Автомобіль порушника було виявлено на подвір'ї його будинку у смт Макарів з характерними пошкодженнями. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Інша трагічна ДТП сталася на трасі Київ-Коваль в межах Бородянського району. 23-річний житель села Рубежівка Києво-Святошинського району, керуючи автомобілем марки Range Rover, здійснив наїзд на 40-річного жителя села Майдан-Лабунь Шепетівського району Хмельницької області, який перебігав дорогу. В результаті ДТП пішохід загинув на місці.

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    За добу на Київщині сталися чотири смертельні ДТП
    За добу на Київщині сталися чотири смертельні ДТП
    За добу на Київщині сталися чотири смертельні ДТП
    За добу на Київщині сталися чотири смертельні ДТП
    За добу на Київщині сталися чотири смертельні ДТП

    На автодорозі Київ-Одеса, на виїзді з села Гребінки, що в межах Васильківського району, 63-річний водій, мешканець Києва, керуючи автомобілем Audi, здійснив наїзд на 30-річного чоловіка, жителя Миколаївської області, який раптово вибіг на проїжджу частину і від отриманих травм загинув на місці.

    У Фастові загинув 81-річний чоловік, який рухався на мопеді по автодорозі Фастів-Дідівщина. Чоловіка збив 23-річний киянин, який зник з місця пригоди. Згодом правоохоронці в Дідівщанському лісництві знайшли його автівку BMW, де неподалік була дача водія. Наразі водія затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

    За всіма випадками відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Всі вище зазначені автомобілі направлені на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.

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