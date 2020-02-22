У Дніпрі в житловому будинку сталася пожежа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники Служби порятунку евакуювали мешканців будинку із задимленої зони

У суботу о 03:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку що по вулиці Роторній Самарського району міста Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

За вказаною адресою негайно було направлено чергові підрозділи 19-ої та 25-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце пожежі рятувальники встановили, що пожежа виникла в підвалі 5-ти поверхового житлового будинку.

По прибуттю встановлено, що горіло сміття на площі 5 кв. метрів.

Співробітники Служби порятунку «101» вивели 10 мешканців будинку із задимленої зони на свіже повітря.

Стан здоров’я задовільний, не госпіталізовані. Загиблих та постраждалих немає.

О 04:25 пожежу локалізовано та о 04:55 ліквідовано.

До ліквідації залучено 10 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Нагадаємо, столична поліція затримала палія, який поквитався з «героєм парковки».

Читайте також: