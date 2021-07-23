На входах у «Бориспіль» прибрали «рентген»

На входах у пасажирів перевіряють паспорти та посадкові талони

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» спростили процедуру та прискорили проходження контролю на входах у термінал D. Про це повідомляє пресслужба летовища.

Зазначається, що аеропорт цінує час пасажирів і знає, що швидкість важлива так само, як і безпека.

Відтепер співробітники перевіряють тільки паспорти пасажирів та посадкові талони/квитки, а рентгено-телевізійні інтроскопи прибрано.

«Центром уваги аеропорту є пасажир. Ми дослухаємось до коментарів та побажань наших гостей. Як результат – зняли пункти догляду та зробили простішою процедуру входу в термінал, при цьому не знизивши рівень безпеки. Наша мета – стати family friendly», – підкреслив генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський.

Раніше аеропорт «Бориспіль» підбив підсумки роботи летовища у травні і назвав найбільш популярні міжнародні напрямки.

Станом на травень 2021 року аеропорт «Бориспіль» відновив 60% рейсів відносно показників 2019 року.

Нагадаємо, Наглядова рада держпідприємства Міжнародний аеропорт «Бориспіль» визначила Олексія Дубревського переможцем конкурсу на посаду генерального директора.

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