Куди їздять українці? ТОП-10 найпопулярніших залізничних маршрутів

В «Укрзалізниці» порахували, скілька пасажирів і куди їздили за останні п'ять місяців

Потяг № 45/46 Ужгород – Лисичанськ лідирує із значним відривом від інших маршрутів

За даними АТ «Укрзалізниця», найпопулярнішим серед пасажирських потягів в Україні став потяг №45/46 Ужгород – Лисичанськ, яким від початку 2021 року скористались понад 300 тисяч людей. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Укрзалізниця» визначила перелік найпопулярніших поїздів у внутрішньому сполученні з початку року за кількістю перевезених пасажирів (усього, в обох напрямках). Зі значним відривом лідирує потяг № 45/46 Ужгород – Лисичанськ. За 5 місяців цього року ним проїхали 329 тисяч пасажирів», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, на другому місці опинився потяг № 41/42 Дніпро – Трускавець, яким за перші п’ять місяців 2021-го скористалися 188 тисяч пасажирів. Третє місце обіймає поїзд № 69/70 Маріуполь – Львів, який перевіз 176 тисяч пасажирів.

Решта поїздів у переліку виглядають наступним чином:

№ 137/138 Хмельницький – Лисичанськ (165 тисяч пасажирів);

№ 91/92 Одеса – Костянтинівка (170 тисяч пасажирів);

№ 145/146 Київ – Ізмаїл (159 тисяч пасажирів);

№ 101/102 Київ – Херсон (147 тисяч пасажирів);

№ 97/98 Ковель – Київ (143 тисячі пасажирів);

№ 357/358 Київ – Рахів (141 тисяча пасажирів);

№ 125/126 Костянтинівка – Київ, (140 тисяча пасажирів).

Як зазначив перевізник, при цьому перелік десяти найпопулярніших напрямків, на яких пасажири переважно рухаються від початкової до кінцевої зупинки, а не між проміжними станціями на шляху прямування поїзда, виглядає дещо інакше.

1. Харків – Київ (184 тисячі пасажирів, зворотно – 178 тисяч);

2. Львів – Київ (165 тисяч пасажирів, зворотно – 161 тисяча);

3. Дніпро – Київ (131 тисяча пасажирів, зворотно – 123 тисячі);

4. Вінниця – Київ (106 тисяч пасажирів, зворотно – 104 тисячі);

5. Запоріжжя – Київ (86 тисяч пасажирів, зворотно – 80 тисяч);

6. Одеса – Київ (79 тисяч пасажирів, зворотно – 75 тисяч);

7. Херсон – Київ (70 тисяча пасажирів, зворотно – 66 тисяч);

8. Івано-Франківськ (Київ – 69 тисяч пасажирів, зворотно – 67 тисяч);

9. Кривий Ріг – Київ (61 тисяча пасажирів, зворотно – 55 тисяч);

10. Миколаїв – Київ (58 тисяч пасажирів, зворотно – 53 тисячі).

В «Укрзалізниці» підкреслили, що вперше за період впровадження карантинних обмежень середня завантаженість пасажирських потягів досягла 70% і поступово продовжує зростати.

Додамо, що «Укрзалізниця» призначила 11 нових потягів на курорти.

Компанія «Укрзалізниця» спільно з електронною онлайн-бібліотекою Librarius починає тестування послуги інтерактивної бібліотеки у поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті+. Як повідомляє пресслужба перевізника, скористатись бібліотекою може кожен пасажир за посиланням або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів.