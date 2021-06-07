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    В&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo; порахували, скілька пасажирів і куди їздили за останні п'ять місяців&nbsp; - Куди їздять українці? ТОП-10 найпопулярніших залізничних маршрутів
    В «Укрзалізниці» порахували, скілька пасажирів і куди їздили за останні п'ять місяців 
    Фото: УП

    Потяг № 45/46 Ужгород – Лисичанськ лідирує із значним відривом від інших маршрутів

    За даними АТ «Укрзалізниця», найпопулярнішим серед пасажирських потягів в Україні став потяг №45/46 Ужгород – Лисичанськ, яким від початку 2021 року скористались понад 300 тисяч людей. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Укрзалізниця» визначила перелік найпопулярніших поїздів у внутрішньому сполученні з початку року за кількістю перевезених пасажирів (усього, в обох напрямках). Зі значним відривом лідирує потяг № 45/46 Ужгород – Лисичанськ. За 5 місяців цього року ним проїхали 329 тисяч пасажирів», – йдеться у повідомленні.

    За даними компанії, на другому місці опинився потяг № 41/42 Дніпро – Трускавець, яким за перші п’ять місяців 2021-го скористалися 188 тисяч пасажирів. Третє місце обіймає поїзд № 69/70 Маріуполь – Львів, який перевіз 176 тисяч пасажирів.

    Решта поїздів у переліку виглядають наступним чином:

    • № 137/138 Хмельницький – Лисичанськ (165 тисяч пасажирів);
    • № 91/92 Одеса – Костянтинівка (170 тисяч пасажирів);
    • № 145/146 Київ – Ізмаїл (159 тисяч пасажирів);
    • № 101/102 Київ – Херсон (147 тисяч пасажирів);
    • № 97/98 Ковель – Київ (143 тисячі пасажирів);
    • № 357/358 Київ – Рахів (141 тисяча пасажирів);
    • № 125/126 Костянтинівка – Київ, (140 тисяча пасажирів).

    Як зазначив перевізник, при цьому перелік десяти найпопулярніших напрямків, на яких пасажири переважно рухаються від початкової до кінцевої зупинки, а не між проміжними станціями на шляху прямування поїзда, виглядає дещо інакше.

    1. Харків – Київ (184 тисячі пасажирів, зворотно – 178 тисяч);

    2. Львів – Київ (165 тисяч пасажирів, зворотно – 161 тисяча);

    3. Дніпро – Київ (131 тисяча пасажирів, зворотно – 123 тисячі);

    4. Вінниця – Київ (106 тисяч пасажирів, зворотно – 104 тисячі);

    5. Запоріжжя – Київ (86 тисяч пасажирів, зворотно – 80 тисяч);

    6. Одеса – Київ (79 тисяч пасажирів, зворотно – 75 тисяч);

    7. Херсон – Київ (70 тисяча пасажирів, зворотно – 66 тисяч);

    8. Івано-Франківськ (Київ – 69 тисяч пасажирів, зворотно – 67 тисяч);

    9. Кривий Ріг – Київ (61 тисяча пасажирів, зворотно – 55 тисяч);

    10. Миколаїв – Київ (58 тисяч пасажирів, зворотно – 53 тисячі).

    В «Укрзалізниці» підкреслили, що вперше за період впровадження карантинних обмежень середня завантаженість пасажирських потягів досягла 70% і поступово продовжує зростати.

    Додамо, що «Укрзалізниця» призначила 11 нових потягів на курорти.

    Компанія «Укрзалізниця» спільно з електронною онлайн-бібліотекою Librarius починає тестування послуги інтерактивної бібліотеки у поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті+. Як повідомляє пресслужба перевізника, скористатись бібліотекою може кожен пасажир за посиланням або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів.

    Теги: Костянтинівка Київ Одеса Укрзалізниця Дніпро Львів потяг Ужгород Херсон
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    Куди їздять українці? ТОП-10 найпопулярніших залізничних маршрутів