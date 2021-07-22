  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У «Борисполі» правоохоронці затримали грабіжника

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підозрюваний у пограбуванні намагався вилетіти з України - У «Борисполі» правоохоронці затримали грабіжника
    Підозрюваний у пограбуванні намагався вилетіти з України
    Фото: Нацполіція

    У терміналі D «Борисполя» правоохоронці виявили розшукуваного чоловіка

    21 липня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в пограбуванні неповнолітнього на території Вінниччини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, до чергової частини відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції в Київській області надійшло орієнтування щодо встановлення місцезнаходження громадянина, який пограбував неповнолітнього.

    На пошуки злодія був орієнтований особовий склад поліції аеропорту. І вже незабаром в терміналі D «Борисполя» правоохоронці виявили розшукуваного чоловіка, який намагався перетнути державний кордон України.

    У подальшому поліцейські спільно з працівниками Державної прикордонної служби України затримали грабіжника та передали його ініціаторам розшуку.

    Встановлено, що 30-річний мешканець Вінниці заволодів велосипедом 14-річного юнака, чим завдав збитків на суму 33 тис. грн.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

    Як повідомлялося, в аеропорту «Київ» столичні поліцейські затримали пасажира, який із ножем накинувся на спецпризначенця.

    Теги: Національна поліція України кримінал Аеропорт Бориспіль пограбування злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У «Борисполі» правоохоронці затримали грабіжника