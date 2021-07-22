У «Борисполі» правоохоронці затримали грабіжника
У терміналі D «Борисполя» правоохоронці виявили розшукуваного чоловіка
21 липня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в пограбуванні неповнолітнього на території Вінниччини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Так, до чергової частини відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції в Київській області надійшло орієнтування щодо встановлення місцезнаходження громадянина, який пограбував неповнолітнього.
На пошуки злодія був орієнтований особовий склад поліції аеропорту. І вже незабаром в терміналі D «Борисполя» правоохоронці виявили розшукуваного чоловіка, який намагався перетнути державний кордон України.
У подальшому поліцейські спільно з працівниками Державної прикордонної служби України затримали грабіжника та передали його ініціаторам розшуку.
Встановлено, що 30-річний мешканець Вінниці заволодів велосипедом 14-річного юнака, чим завдав збитків на суму 33 тис. грн.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
Як повідомлялося, в аеропорту «Київ» столичні поліцейські затримали пасажира, який із ножем накинувся на спецпризначенця.