У «Борисполі» правоохоронці затримали грабіжника

Підозрюваний у пограбуванні намагався вилетіти з України

У терміналі D «Борисполя» правоохоронці виявили розшукуваного чоловіка

21 липня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в пограбуванні неповнолітнього на території Вінниччини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, до чергової частини відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції в Київській області надійшло орієнтування щодо встановлення місцезнаходження громадянина, який пограбував неповнолітнього.

На пошуки злодія був орієнтований особовий склад поліції аеропорту. І вже незабаром в терміналі D «Борисполя» правоохоронці виявили розшукуваного чоловіка, який намагався перетнути державний кордон України.

У подальшому поліцейські спільно з працівниками Державної прикордонної служби України затримали грабіжника та передали його ініціаторам розшуку.

Встановлено, що 30-річний мешканець Вінниці заволодів велосипедом 14-річного юнака, чим завдав збитків на суму 33 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Як повідомлялося, в аеропорту «Київ» столичні поліцейські затримали пасажира, який із ножем накинувся на спецпризначенця.