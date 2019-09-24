Омельченко розповів депутатам «Слуги народу», який закон Про столицю він вважає найкращим



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Олександр Омельченко сім років перебував на посаді київського міського голови Фото: facebook.com

Законопроєкт Про столицю від «Слуги народу» не відповідає Конституції, - Олександр Омельченко

Головною столичною темою є зміна влади у Києві, законопроєкт Про столицю, який зареєстрований у парламенті. Опоненти нинішньої влади заявляють про інші проєкти, які також готують. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко розказав, чи потрібен, в принципі, новий закон, враховуючи, що нині діє ухвалений ще в 1999-му році закон, який він тоді активно підтримав.

«На сайті Верховної Ради є поки аж один законопроєкт. Текстів інших поки немає. А той, що презентували у суботу 21 вересня, він має цілий ряд порушень Конституції. В основному законі є стаття 33 про самоврядування, яка каже, що Київ та Севастополь регулюються окремими законами. Наша перша Конституція ухвалена 1996 року, закон Про місто-герой Київ як столиця вийшов у 1999-му. Він три роки розроблявся, погоджувався з Академією наук Патона , погоджувався на засіданні Кабміну. Більшість міністерств його візували і кращого закону, з моєї точки зору, не могло бути. Той закон чудово працював з 1999 по 2010 рік. А у 2010 році пан Янукович і пан Черновецький внесли зміни до нього, поділивши повноваження міського голови і голови Адміністрації. Тоді завезли Попова (Олександра Попова) на посаду голови Адміністрації, Черновецький був міським головою…», - нагадав Омельченко.

Він зазначив, що ніхто не протестував проти тлумачення Конституційного суду від 2003 (у рішенні йдеться про те, що главою КМДА президент має призначити винятково обраного міського голову – «Главком»).

«Потрібно було пану Кличкові і пану Порошенкові, коли вони разом прийшли до влади, у 2015-му році внести зміни до закону Про столицю, об’єднати ці посади так, як було до 2009 року (аби одна людина була міським головою і головою КМДА). Але вони цього не зробили», - заявив Олександр Омельченко.

Про те, що законопроєкт Про столицю не відповідає Конституції Омельченко сказав на його презентації у «Софії Київській» і розповів, якою була реакція Олександра Ткаченка та Дмитра Гуріна.

«Так, я одразу руку підняв, представився. Мав розмову з Дмитром Гуріним. Він відповів, що із задоволенням зі мною спілкуватиметься, радитиметься, бо, каже, знаю, що законопроєкт треба вдосконалювати. Каже, що сьогодні таке перше читання, обговорення попереднє. Тоді я про факти невідповідності законопроєкту Конституції сказав Олександрові Ткаченку. Він відповів «усунемо». Також у суботу йшлося про те, що є кілька альтернативних законопроєктів і вони будуть розглядатися в Комітеті Верховної Ради і з усіх, які надійдуть, знайдуть найкращий. Але ці законопроєкти найкращі сьогодні я не можу подивитися, бо немає доступу до їх текстів», - наголосив колишній очільник Києва.

Омельченко також розповів депутатам «Слуги народу», який закон Про столицю він вважає найкращим.

«Я прихильник одного. Однозначно, і своєї думки не зміню. Потрібно повернути закон 1999 року про місто-герой Київ, який підтверджений Конституційним судом у 2003 році, що він відповідає Конституції і є гарним для держави і для її столиці, Києва. Іншого я не можу не тільки рекомендувати, а й думати по-іншому», - резюмував багаторічний міський голова.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

Напередодні з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.



