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    Наступні місцеві вибори у Києві можуть оскаржити в суді, - Омельченко

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    <span>Міський голова Києва (1999-2006 рр.) Олександр Омельченко</span> - Наступні місцеві вибори у Києві можуть оскаржити в суді, - Омельченко
    Міський голова Києва (1999-2006 рр.) Олександр Омельченко

    Олександр Омельченко: Провести вибори у Києві 8 грудня буде проблематично

    Наступні місцеві вибори у Києві можуть оскаржити в суді. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому»  розказав багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко.

    «Оскарження можуть бути в будь-якому випадку, якщо будуть порушені норми Конституції», - заявив Омельченко.

    Колишній очільник Києва переконаний, що законопроєкт Про столицю, який зареєстрований у парламенті, не відповідає Конституції.

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    Крім того, Омельченко розповів, чи реально встигнути ухвалити новий закон Про столицю і провести вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

    «За такою завидною формулою, як працює нова Верховна Рада, маючи свою більшість без всяких коаліцій, це можливо. Якщо наступні тиждень-два-три будуть сесійними. Але тут справа інша. Вони ж звільнили всіх членів ЦВК, Центрвиборчкому фактично немає, його треба призначати. Центрвиборчком повинен надати право територіальним (виборчкомам) зробити нові кордони (округів) в Києві. 84 вони народні депутати, а зараз 120. Перенарізати – це складна річ, аби це було грамотно і чесно. Тому з цим є низка проблем», - підсумував Олександр Омельченко.

    Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

    Крім того, депутат від «Слуги народу»  і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

    Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

    Напередодні з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.

    Читайте також: Олександр Омельченко: Проєкт закону Про столицю від «Слуги народу» не відповідає Конституції
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