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На вихідних в одній із областей можливі відключення світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На вихідних в одній із областей можливі відключення світла
фото ілюстративне

У Бучанському районі Київщини триватиме ремонт електромереж

18-19 лютого в деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Обмеження можливі у суботу з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берегу та в Голосіївському районі.

У неділяю – з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Крім того, через ремонти на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00.

«Енергетики докладають максимум зусиль, щоб покращити ситуацію в енергосистемі», – зазначили в ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновив роботу весь електротранспорт.

До слова, за даними «Центру Разумкова» дефіцит електрики може зберігатись і наступної зими, якщо не покращити фінансовий стан енергетики.

Теги: Київщина Електромобілі Київ

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