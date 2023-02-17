На вихідних в одній із областей можливі відключення світла

У Бучанському районі Київщини триватиме ремонт електромереж

18-19 лютого в деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обмеження можливі у суботу з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берегу та в Голосіївському районі.

У неділяю – з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, через ремонти на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00.

«Енергетики докладають максимум зусиль, щоб покращити ситуацію в енергосистемі», – зазначили в ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновив роботу весь електротранспорт.

До слова, за даними «Центру Разумкова» дефіцит електрики може зберігатись і наступної зими, якщо не покращити фінансовий стан енергетики.