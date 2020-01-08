Під час пожежі в гаражі в Києві постраждав чоловік



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До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки Фото: ДСНС

Вогнеборці передали чоловіка бригаді швидкої медичної допомоги

У ніч на середу, 8 січня, сталася пожежа на вул. Черкаській, 11 в Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:51.

На місце події прибули вогнеборці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що займання виникло в одноповерховому приватному гаражі.

О 01:15 бійці ліквідували загоряння на площі 5 кв. м, інформує пресслужба столичних рятувальників.

Під час пожежі вогнеборці врятували чоловіка та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого до найближчої лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння.

На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 8 січня на світанку сталася пожежа у 3-поверховій будівлі на вул. Пожарського, 64 у Деснянському районі столиці. Внаслідок пожежі отримав опіки кінцівок чоловік, який, скоріш за все, самостійно намагався загасити пожежу. Його було госпіталізовано медиками.