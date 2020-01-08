Під час ліквідації пожежі на Оболоні постраждав чоловік (фото)



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Горіло сміття з розповсюдженням вогню на будівельний вагончик Фото: ДСНС

Чоловік отримав опіки, коли намагався самостійно загасити пожежу

Сьогодні, 8 січня, сталася пожежа на проспекті Степана Бандери, 20А в Оболонському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:19.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить сміття з розповсюдженням вогню на будівельний вагончик. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 14:34 займання було локалізовано, а о 14:42 – ліквідовано.

У результаті пожежі чоловік 1967 року народження отримав незначні опіки верхніх кінцівок та лобної частини голови. За словами потерпілого, він намагався самостійно загасити пожежу.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 8 січня сталася пожежа у приватному гаражі на вул. Черкаській, 11 в Шевченківському районі столиці. Під час пожежі вогнеборці врятували чоловіка та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого до найближчої лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння.