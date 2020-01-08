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    Під час ліквідації пожежі на Оболоні постраждав чоловік (фото)

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    Горіло сміття з розповсюдженням вогню на будівельний вагончик - Під час ліквідації пожежі на Оболоні постраждав чоловік (фото)
    Горіло сміття з розповсюдженням вогню на будівельний вагончик
    Фото: ДСНС

    Чоловік отримав опіки, коли намагався самостійно загасити пожежу

    Сьогодні, 8 січня, сталася пожежа на проспекті Степана Бандери, 20А в Оболонському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:19.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить сміття з розповсюдженням вогню на будівельний вагончик. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 14:34 займання було локалізовано, а о 14:42 – ліквідовано.

    У результаті пожежі чоловік 1967 року народження отримав незначні опіки верхніх кінцівок та лобної частини голови. За словами потерпілого, він намагався самостійно загасити пожежу.

    На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу ДСНС.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

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    Під час ліквідації пожежі на Оболоні постраждав чоловік (фото)
    Під час ліквідації пожежі на Оболоні постраждав чоловік (фото)
    Під час ліквідації пожежі на Оболоні постраждав чоловік (фото)
    Під час ліквідації пожежі на Оболоні постраждав чоловік (фото)

    Як повідомлялося, 8 січня сталася пожежа у приватному гаражі на вул. Черкаській, 11 в Шевченківському районі столиці. Під час пожежі вогнеборці врятували чоловіка та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого до найближчої лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники чоловік
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