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    На Позняках невідомі спиляли 55 тополь (фото)

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    Зловмисники залишили спиляні стовбури дерев - На Позняках невідомі спиляли 55 тополь (фото)
    Зловмисники залишили спиляні стовбури дерев
    Фото: КП УЗН Дарницького району

    Поліція зафіксувала факт знищення дерев

    На вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва невідомі спиляли 55 дерев. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дарницького району.

    Спиляно 55 пірамідальних тополь біля золовідвалу Дарницької ТЄЦ ТОВ «Євро-Реконструкція».

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    Зловмисники залишили спиляні дерева на газоні. Комунальники прибрали стовбури.

    Комунальниками було викликано наряд поліції та зафіксовано факт знищення зелених насаджень.

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    На Позняках невідомі спиляли 55 тополь (фото)
    На Позняках невідомі спиляли 55 тополь (фото)
    На Позняках невідомі спиляли 55 тополь (фото)
    На Позняках невідомі спиляли 55 тополь (фото)
    На Позняках невідомі спиляли 55 тополь (фото)
    На Позняках невідомі спиляли 55 тополь (фото)

    Нагадаємо, минулого тижня невідомі викрали сотні дерев і кущів у київському сквері.

    11 квітня прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням столичної поліції викрито заступника директора-головного інженера комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району на одержанні неправомірної вигоди від приватного підприємця. Зазначається, що вказаного посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України на території парку «Наводницький» під час одержання від підприємця грошових коштів у сумі майже 40 тис. грн за непритягнення його до адміністративної відповідальності за самовільне знищення зелених насаджень на території парку.

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