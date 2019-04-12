На Позняках невідомі спиляли 55 тополь (фото)
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Розсилка
Поліція зафіксувала факт знищення дерев
На вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва невідомі спиляли 55 дерев. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дарницького району.
Спиляно 55 пірамідальних тополь біля золовідвалу Дарницької ТЄЦ ТОВ «Євро-Реконструкція».
Зловмисники залишили спиляні дерева на газоні. Комунальники прибрали стовбури.
Комунальниками було викликано наряд поліції та зафіксовано факт знищення зелених насаджень.
Нагадаємо, минулого тижня невідомі викрали сотні дерев і кущів у київському сквері.
11 квітня прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням столичної поліції викрито заступника директора-головного інженера комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району на одержанні неправомірної вигоди від приватного підприємця. Зазначається, що вказаного посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України на території парку «Наводницький» під час одержання від підприємця грошових коштів у сумі майже 40 тис. грн за непритягнення його до адміністративної відповідальності за самовільне знищення зелених насаджень на території парку.