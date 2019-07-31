На в’їзді у Вишгород Volkswagen влетів у два авто, які оформляли ДТП (фото, відео)



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У момент аварії в Accent перебувала жінка і двоє маленьких дітей, їх госпіталізували Фото: Інформатор

Постраждали маленькі діти і жінка

У вівторок, 30 липня, на вулиці Дніпроводській в Оболонському районі Києва сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобілі Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta і автобус.

Аварія трапилася близько 22:10. Про це повідомляє Інформатор.

За словами правоохоронців, біля в'їзду до Вишгорода спочатку відбулося незначне зіткнення між машинами Hyundai Accent, Hyundai Elantra. Водії виставили знак аварійної зупинки і очікували патрульну поліцію. Через 10-15 хвилин в них на повній швидкості влетів Volkswagen, який перед цим зачепив автобус.

Від удару машини розкидало по проїжджій частині. У момент аварії в Accent перебувала жінка і двоє маленьких дітей. Хлопчика і дівчинку госпіталізували в лікарню. Вони отримали незначні травми.

Попередньо, всі водії перебували у тверезому стані. Механізм зіткнення і подробиці аварії встановлюються.

На час оформлення ДТП рух транспорту було ускладнено. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 29 липня на проспекті Перемоги сталася ДТП: біля станції метро «Нивки» вантажівка Mercedes з'їхала з дороги, знесла кілька секцій паркану і зупинилася на газоні. Причиною ДТП стала смерть водія за кермом.