  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На в’їзді у Вишгород Volkswagen влетів у два авто, які оформляли ДТП (фото, відео)

    • Розсилка
    У момент аварії в Accent перебувала жінка і двоє маленьких дітей, їх госпіталізували - На в’їзді у Вишгород Volkswagen влетів у два авто, які оформляли ДТП (фото, відео)
    У момент аварії в Accent перебувала жінка і двоє маленьких дітей, їх госпіталізували
    Фото: Інформатор

    Постраждали маленькі діти і жінка

    У вівторок, 30 липня, на вулиці Дніпроводській в Оболонському районі Києва сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобілі Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta і автобус.

    Аварія трапилася близько 22:10. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами правоохоронців, біля в'їзду до Вишгорода спочатку відбулося незначне зіткнення між машинами Hyundai Accent, Hyundai Elantra. Водії виставили знак аварійної зупинки і очікували патрульну поліцію. Через 10-15 хвилин в них на повній швидкості влетів Volkswagen, який перед цим зачепив автобус.

    Від удару машини розкидало по проїжджій частині. У момент аварії в Accent перебувала жінка і двоє маленьких дітей. Хлопчика і дівчинку госпіталізували в лікарню. Вони отримали незначні травми.

    Попередньо, всі водії перебували у тверезому стані. Механізм зіткнення і подробиці аварії встановлюються.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На в’їзді у Вишгород Volkswagen влетів у два авто, які оформляли ДТП (фото, відео)
    На в’їзді у Вишгород Volkswagen влетів у два авто, які оформляли ДТП (фото, відео)
    На в’їзді у Вишгород Volkswagen влетів у два авто, які оформляли ДТП (фото, відео)
    На в’їзді у Вишгород Volkswagen влетів у два авто, які оформляли ДТП (фото, відео)
    На в’їзді у Вишгород Volkswagen влетів у два авто, які оформляли ДТП (фото, відео)
    На в’їзді у Вишгород Volkswagen влетів у два авто, які оформляли ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На час оформлення ДТП рух транспорту було ускладнено. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 29 липня на проспекті Перемоги сталася ДТП: біля станції метро «Нивки» вантажівка Mercedes з'їхала з дороги, знесла кілька секцій паркану і зупинилася на газоні. Причиною ДТП стала смерть водія за кермом.

    Читайте також
    ДТП Київ діти автомобіль поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ