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    Столицю накрив густий туман: поради водіям (фото)

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    Видимість на дорогах не перевищує 500 м - Столицю накрив густий туман: поради водіям (фото)
    Видимість на дорогах не перевищує 500 м
    Фото: Oksanka Osadcha, Facebook

    Туман у Києві утримається до обіду

    Сьогодні, 22 жовтня, вранці у Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

    В Українському гідрометцентрі попередили, що туман утримається в першій половині дня.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

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    Столицю накрив густий туман: поради водіям (фото)
    Столицю накрив густий туман: поради водіям (фото)
    Фото: Oksanka Osadcha, Facebook

    Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, у Києві та столичній області теж був сильний туман.

    Як повідомлялося, 12 жовтня у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці встановило два температурні рекорди.

    Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

    У суботу, 19 жовтня, у Києві яскраве бабине літо ознаменувалось четвертим температурним рекордом.

    Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

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