Націоналісти прийшли до Авакова спитати, так хто насправді вбив Сашка Білого?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві 29 березня націоналісти вийшли на акцію протесту під будівлю МВС

Активісти також принесли під будівлю МВС рюкзаки

Сьогодні, 29 березня, представники ГО «Українська націоналістична самооборона» влаштували акцію біля будівлі МВС у столиці. У повідомленні йдеться, що у акції має взяти участь близько 60 осіб.

Активісти спочатку зібралися біля пам’ятника Пилипу Орлику, що на розі Липської і Орлика та звідти вже вирушили на Богомольця.

Свій протест націоналісти назвали «Хто вбив Сашка «Білого»?». У повідомленні йдеться, що вони вийшли з метою привернення уваги до бездіяльності правоохоронних органів відносно розслідування вбивства Олександра Музичка.

24 березня 2014 року в результаті перестрілки з правоохоронцями був убитий Олександр Музичко, відомий як Сашко Білий. Убивство відбулося в кафе «Три карася», яке знаходиться в Ровенській області.

Крім того, учасники акції принесли із собою рюкзаки, які є натяком на скандальну справу, в якій фігурує син Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександр.

5 квітня 2018 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у так званій «справі рюкзаків», одним із фігурантів якої є Олександр Аваков.

Нагадаємо, що 31 жовтня 2017 року НАБУ затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та ще одну особу в рамках розслідування справи про розтрату 14 млн грн під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

За версією слідства, ці особи причетні до закупівлі в 2015 році коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. За інформацією досудового розслідування, товар не був доставлений вчасно та, до того ж, не відповідав вимогам, встановленим МВС, унаслідок чого державі завдано збитків у розмірі понад 14 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 1 листопада 2017 року суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів.

Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.

У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків».