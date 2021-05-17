Нацполіція спростувала участь співробітників ДФС у масовій бійці в нічному клубі на Позняках

Кримінальна подія на столичних Позняках

Дарницьке управління Національної поліції міста Київ спростувало інформацію про те, що в масовій бійці зі стріляниною, що відбулася 15 травня в нічному клубі «Культ» по вулиці Ревуцького на Позняках, брали участь співробітники і керівники Державної фіскальної служби.

Про це йдеться у відповіді Дарницького управління Нацполіції на запит РБК-Україна.



Як відомо, раніше в ряді ЗМІ з'явилася інформація про те, що в нічному клубі «Культ» в ніч на 15 травня сталася бійка із застосуванням вогнепальної зброї, під час якої поранення отримав охоронець клубу.

Прибулі на місце події поліцейські вилучили бойову зброю, боєприпаси і великі суми грошей.

Відомості про нібито участь співробітників ДФС у масовій бійці в клубі «Культ» поширили народні депутати від парламентської фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк та Андрій Холодов.

З відповіді Національної поліції випливає, що дана інформація не відповідала дійсності.

Нагадаємо, раніше пресслужба ДФС також спростувала інформацію про участь співробітників відомства в подіях 15 травня в нічному клубі.