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    Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)

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    Прапор пролетів над центральними вулицями Києва - Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)
    Прапор пролетів над центральними вулицями Києва
    фото: facebook/Dronarium

    Акцію провели на підтримку народу Казахстану

    8 січня над центром Києва у небо підняли прапор Казахстану. Таким чином активісти вирішили привернули увагу громадськості до трагічних подій, які відбуваються у Казахстані та висловили підтримку народу цієї країни у важку хвилину. Акцію провела організація Dronarium.

    Гігантський прапор Казахстану запустили над Києвом на знак підтримки казахського народу
    Автор: 5 канал

    «Ми сподіваємося, що народу Казахстану вистачить мудрості і сил мирним шляхом відстояти свої права і не втратити свою країну», – зазначили організатори у Facebook.

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    Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)
    Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)
    Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)
    Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)
    Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)
    Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)
    Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)
    Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)
    Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)
    фото: facebook/Dronarium

    За допомогою величезного дрону організатори запустили у небо стяг Казахстану. Розмір прапору – 4х8 м. Спочатку він пролетів на Майданом Незалежності, а потім кількома центральними вулицями столиці.

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

    6-7 січня активна фаза протестів тривала, у Алмати силовики провели масштабну «зачистку».

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    Теги: Київ Казахстан прапор активісти
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    Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)