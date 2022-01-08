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    Алмати після «зачистки»: журналісти показали фото понівеченого міста

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    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків.&nbsp; - Алмати після «зачистки»: журналісти показали фото понівеченого міста

    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. 

    фото: Tengrinews.kz

    Президент Казахстану дозволив стріляти по учасника протестів на ураження

    Напередодні на всій території Казахстану запроваджено «критичний червоний» рівень терористичної небезпеки. 6 та 7 січня в Алмати відбулася масштабна «зачистка» учасників протестів.

    Світлини найбільшого мегаполісу Казахстану – Алмати після спецоперації оприлюднив Telegram-канал агентства Tengrinews.kz.

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    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz
    6-7 січня у місті відбувалися протистояння протестувальників та силовиків. фото: Tengrinews.kz

    7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в Алмати сталося щонайменше шість хвиль нападів «терористів».

    «Було як мінімум шість хвиль атак терористів в Алмати, їх загальна кількість 20 тис.», – написав він.

    Нагадаємо, 5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

    Раніше уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    До слова, Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці».

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    Теги: Казахстан
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    Алмати після «зачистки»: журналісти показали фото понівеченого міста