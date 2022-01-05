Тисячі казахів штурмують резиденцію президента, у столиці надзвичайний стан

Протестувальники «беруть в полон» військових

Учасники масових акцій протесту почали штурм резиденції президента у Алматі. Про це інформують місцеві ЗМІ. Зазначається, що у столиці Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.

«Декілька тисяч людей намагаються зараз прорватися на територію Алматинської резиденції президента. Все навколо в диму, чути вибухи світлошумових гранат та постріли», - йдеться у повідомленні видання «Vласть».

Натомість влада вивела на вулиці Алмати тисячі військових.

За інформацією місцевих ЗМІ, пори це, тисячі протестувальників продовжують прибувати до алматинської резиденції президента. Поряд із резиденцією чути звуки стрілянини. Частина поліції тікає.

Тим часом протестувальники «беруть в полон» військових.

А силовики в Атару почали переходити на бік демонстрантів.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію. Протестувальники увірвалися в будівлю акімату (мерії) Алмати, в ньому вибиті вікна і двері, спалахнула пожежа. Також у низці інших великих міст активісти штурмують мерії та адмінбудівлі.

Сьогодні вранці у центрі Алмати почалися зіткнення протестувальників із поліцією (відео).

Зазначимо, на тлі масових протестів та заворушень у Казахстані президент запровадив тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель. Ще президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.

У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на газ, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

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