Стало відомо, на скільки зменшилися статки найбагатших людей Казахстану

Чотири казахських мільярдера втратили величезні суми через протести

Чотири казахських мільярдера, які входять до списку найбагатших людей республіки, на тлі протестів і масових заворушень втратили значну частину своїх статків. Про це повідомляє американський Forbes.

Йдеться про голову ради директорів казахської платіжної та фінтех-компанії Kaspi.kz В'ячеслава Кіма, гендиректора цієї ж фірми Михайла Ломтадзе, а також середню доньку експрезидента Казахстана Нурсултана Назарбаєва Динару Кулібаєву і її чоловіка Тимура Кулібаєва.

Із 4 по 8 січня їх капітал впав на $3 млрд сумарно.

Статки Кіма в зазначений період опустилися з $5,7 до $4,2 млрд, а Ломтадзе – з $5,2 до $3,8 млрд. Це сталося через обвалення вартості акцій Kaspi.kz на 30% – до $87 на 6 січня.

Статки подружжя Кулібаєвих скоротилися щонайменше на $200 тис. – до $3 млрд у кожного. Вони контролюють контрольний пакет акцій Народного банку (Халик-банк). За підсумками тижня вартість цінних паперів банку просіла на 16%.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

6-7 січня активна фаза протестів тривала, у Алмати силовики провели масштабну «зачистку».

Раніше, вдень 5 січня, активісти у Казахстані почали зносити пам'ятник «батьку нації» Назарбаєву. Його було встановлено у 2016-му році.

Крім того, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до нації усунув з посади Нурсултана Назарбаєва і заявив, що бере під контроль Раду безпеки країни замість нього.

Назарбаєв, який майже 30 років правив Казахстаном, очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

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