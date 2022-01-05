Президент Казахстану просить Путіна ввести війська

У Казахстан введуть сили іноземні держави

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії. Про це повідомляє vlast.kz.

Токаєв заявив, що наразі в Казахстані триває антитерористична операція. Він назвав протестувальників міжнародними терористами, а самі акції протесту – актом агресії.

«Ведуть бої з курсантами училищ. В цей час триває бій під Алмати з підрозділом ВДВ. Йде наполегливий бій. Тому я вважаю, що з нашого боку, враховуючи, що дані терористичні банди є міжнародними, вони пройшли підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан треба розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим... я сьогодні звернувся до голів ОДКБ надати допомогу у подоланні цієї терористичної загрози», – сказав президент Казахстану.

Він наголосив, що звернення до глав держав ОДКБ є доречним та своєчасним.

Зазначимо, до складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

За інформацією ЗМІ, країни Організації колективного договору про безпеку заявили, що відправляють свої війська у Казахстан. Важливо, що до ОКДБ входить Росія. Про це пише Telegram-канал ORDA.

Нагадаємо, сьогодні президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

Удень протестувальники захопили аеропорт Алмати.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

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