  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Президент Казахстану просить Путіна ввести війська

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент назвав ситуацію в Казахстані &laquo;антитерористичною операцією&raquo; - Президент Казахстану просить Путіна ввести війська
    Президент назвав ситуацію в Казахстані «антитерористичною операцією»
    фото з відкритих джерел

    У Казахстан введуть сили іноземні держави

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії. Про це повідомляє vlast.kz.

    Токаєв заявив, що наразі в Казахстані триває антитерористична операція. Він назвав протестувальників міжнародними терористами, а самі акції протесту – актом агресії.

    «Ведуть бої з курсантами училищ. В цей час триває бій під Алмати з підрозділом ВДВ. Йде наполегливий бій. Тому я вважаю, що з нашого боку, враховуючи, що дані терористичні банди є міжнародними, вони пройшли підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан треба розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим... я сьогодні звернувся до голів ОДКБ надати допомогу у подоланні цієї терористичної загрози», – сказав президент Казахстану.

    Він наголосив, що звернення до глав держав ОДКБ є доречним та своєчасним.

    Зазначимо, до складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

    За інформацією ЗМІ, країни Організації колективного договору про безпеку заявили, що відправляють свої війська у Казахстан. Важливо, що до ОКДБ входить Росія. Про це пише Telegram-канал ORDA.

    Нагадаємо, сьогодні президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

    За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

    Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

    Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

    Удень протестувальники захопили аеропорт Алмати.

    Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь Росія ЗМІ Путін Казахстан Киргизстан напад Вірменія Таджикистан президент Касим-Жомарт Токаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент Казахстану просить Путіна ввести війська